Ocho meses de cárcel para Maikel Mesa por los delitos de atentado y lesiones

El jugador del CD Tenerife Maikel Mesa ha sido condenado en un juicio rápido celebrado este miércoles a ocho meses de prisión y multa de 600 euros por un delito de atentado.

A Mesa le han sido impuestos otros 600 euros de multa por el delito de lesiones, detallaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Además del futbolista han sido juzgadas otras dos personas que se vieron involucradas en un incidente por el que habían declarado previamente en la comisaría de la Policía Nacional de La Laguna.

Desde ahí, Maikel Mesa fue derivado en condición de detenido por un delito de robo con violencia hasta los juzgados de esa ciudad, donde se produjeron los hechos.

La víctima, según informan varios medios locales, es un juez.