Florentino Pérez dio la contrarréplica al anuncio del acuerdo con Erling Haaland que asegura tener cerrado Enrique Riquelme si llega a la presidencia del Real Madrid con un órdago a la grande lleno de misterio. Una oferta de más de 150 millones por un jugador.

Pérez, que concedió una entrevista a Cuatro en el programa Horizonte, conducido por Iker Jiménez, puso la guinda con el anuncio de la superoferta tras repasar algún que otro tema.

Florentino quiso recordar que hoy en día el Real Madrid es el club más valioso del mundo por quinto año consecutivo —10.000 millones de euros según Forbes—. "Lideramos todos los rankings del deporte. No solo el de más valioso, también el que más ingresa y el que más gana". Cuando él llegó no se podían ni pagar las nóminas.

Volvió a incidir en que hay una campaña para desestabilizar al club, mediática y de gente antimadridista con intereses ocultos. Incluso ha señalado lo que venía apuntando desde hace tiempo Libertad Digital: que hay traidores, topos internos que querían mover el trono de Florentino Pérez.

Recordó lo que él llama "la época más siniestra en la historia reciente del club" con Ramón Calderón a la cabeza, y señaló directamente al padre de Enrique Riquelme, que fue miembro de la junta directiva en aquella etapa. Según Florentino, esa junta colaba a gente del Atlético de Madrid para votar en las asambleas de socios. Tuvo que volver en 2009 y ahora los hijos y los nietos de aquella junta son los que quieren volver a hacerse con las riendas del Real Madrid.

En lo deportivo, confirmó la llegada de José Mourinho, al que elogió por construir una competitividad muy grande y una gran unión que hizo que luego vinieran los numerosos títulos —cinco Champions League—, y aseguró que vuelve con muchas ganas y en un contexto similar.

Afirma que el anuncio del fichaje de Erling Haaland por parte de la candidatura de Enrique Riquelme es un farol, al apoyarse en el desmentido que publicaron la agente y el padre del futbolista y el Manchester City.

Volvió a incidir en que quiere que los dueños del Real Madrid sean los socios y que lo que busca es que el patrimonio del club pase a manos de los 100.000 socios. Tiene la ilusión de que los socios sean los dueños económicos del club, no solo sentimentalmente. Esto es todo lo contrario de lo que vende Enrique Riquelme, que asegura que las intenciones de Pérez son vender el club. Florentino detecta que hay un movimiento promovido por los que estaban al frente de la etapa más siniestra, de 2006 a 2009, para hacerse con las riendas del club.

Sobre fichajes, confirmó a Konaté y Denzel Dumfries y aseguró que el martes, si sale reelegido, hará una oferta a un club que juega la Champions por un jugador que, de ejecutarse, sería el fichaje más caro en la historia del club.

Una oferta que rondará los 150 millones de euros. Descartó que fueran Olise, Harry Kane, Haaland o Doku. Dio otra pista: no es ni portero ni defensa. Tampoco juega en la Premier League. Aseguró que es una estrella mundial del nivel mediático de Cristiano Ronaldo.

Florentino, en Horizonte: "El martes voy a hacer una oferta muy importante a un club de la Champions League por un gran jugador". "Sería el fichaje más caro en la historia del Real Madrid: 150 millones de euros". https://t.co/GztvZetwa7 pic.twitter.com/cNGAjfPial — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) June 4, 2026

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