Oficial: el dineral que pagará el Real Madrid al Benfica por el fichaje de José Mourinho

El Benfica ha hecho oficial la marcha de José Mourinho al Real Madrid en caso de que Florentino Pérez gane las elecciones el próximo domingo. Además, ha desvelado la cantidad que pagará el conjunto merengue por la libertad del técnico luso: 15 millones de euros.

El Benfica, beneficiario del pago y obligado por ley a informar de sus operaciones financieras al cotizar en la Bolsa lusa, ha hecho públicas a través de un comunicado las cifras de la operación.

La candidatura de Florentino anunció el acuerdo con Mourinho en la noche del miércoles, durante la intervención de Enrique Riquelme en El Hormiguero, programa en el que después el empresario alicantino anunciaría que tiene un acuerdo cerrado con Erling Haaland y que, en caso de salir elegido como presidente, pagaría la supuesta cláusula de rescisión que al parecer existe en su contrato.

🙌 JUGADA TREMENDA DE FLORENTINO PÉREZ 🙌 💣 El primer spot tras @El_Hormiguero, Riquelme y Haaland... EL ANUNCIO DE JOSÉ MOURINHO. 📺 Nos vemos a las 12 de la noche en MEGA. pic.twitter.com/ByHV8zawQX — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 3, 2026

El anuncio del fichaje de Mourinho contrarrestando la entrevista de Riquelme se hizo a través de un spot en el que aparecía Mou con una camiseta del Madrid y una sola palabra: "Sí". "Moucha historia por hacer".

La candidatura de Florentino Pérez ha publicado un vídeo en X donde explica ¿por qué? elije al luso como su entrenador.