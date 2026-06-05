Cuatro ciudades y cuatro sueños. Los hay que no están en Primera División desde 1991, el Castellón. Otros la han visitado recientemente, Las Palmas (2025), o Almeria (2024) y está el Málaga que bajó en mayo de 2018, aunque, como el equipo castellonense, ha viajado a los infiernos de la Segunda B en este tiempo. Los cuatro se juegan a partir de mañana, sólo uno lo conseguirá, el ascenso a la élite.

En Castalia juegan Castellón y Almería (sexto contra tercero) y en el estadio Gran Canaria Las Palmas y Málaga (5º contra 4º). Los partidos de ida este fin de semana, los de vuelta el martes y el miércoles de la próxima y la gran final el domingo 14 y el sábado 20. El formato gusta a todos y es que la Liga consiguió igualar las cosas desde que en 2011 estrenaran este formato, entonces con Granada, Celta, Elche y Valladolid en liza.

Muchas veces ha subido el sexto, siempre se dice que el que llega con más moral a la fase final pero el tercero ha cumplido los pronósticos en otras ediciones. Hay que recordar que es el que puede no ganar ningún partido y subir porque cuatro empates le valdrían al eliminarse los penaltis tras la segunda edición de estos play offs. Desde 2012, el mejor clasificado en la Liga tiene ventaja si hay empate. Y eso también hace justicia.

Cuentan los cuatro equipos con bazas importantes para subir. Lo hace el Castellón con un equipo de gente muy joven y que estuvo en la zona de descenso al comienzo de curso. Han destacado este año por encima de los demás, el mediocentro Gerenebarrena, cedido por el Athletic y el delantero Alex Calatrava que volverá al Atlético de Madrid cuando acaben las eliminatorias. El Almeria, por su parte, tiene calidad en la delantera con Sergio Arribas, el canterano del Real Madrid, autor de 25 goles sin ser un nueve puro. Una brutalidad. Y, por supuesto, tienen calidad Las Palmas y Málaga. Jese y Jonathan Viera han brillado en el equipo canario y Chupe y Larrubia en el malacitano. Entre otros, claro. Unos equipos, los cuatro con muchos jugadores a destacar.

Y cuatro entrenadores. Dos no empezaron la temporada. Pablo Hernández, el ex internacional español y ex del Valencia, sustituyó al destituido Johan Plat estando en posiciones de descenso a Primera RFEF y Funes suplió a Sergio Pellicer en el Málaga cuando el equipo estaba empatado con la Cultural Leonesa, decimonoveno en la tabla. Luis Garcia y Rubi son los inquilinos de los banquillos canario y almeriense desde el inicio en una muestra de su directiva de confianza.

La fiesta del fútbol se alarga dos semanas más. Racing y Deportivo buscan acompañante en el viaje a Primera. Cuatro aficiones se muerden las uñas para conseguir su sueño