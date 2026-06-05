Kroos desmiente a COPE y deja tocado a Riquelme

Se viven horas decisivas en la campaña de los dos candidatos a la presidencia del Real Madrid. El domingo se celebran las elecciones y aún queda tela por cortar. Ambos candidatos apuran sus respectivos proyectos.

Enrique Riquelme, que ha hecho una serie de promesas a los socios, daba el primer bombazo en la planificación deportiva con el anuncio de un acuerdo para el fichaje de Erling Haaland. También asegura que si él es presidente del Real Madrid Rodri vestirá de merengue,

Respondía Florentino Pérez -también ha hecho una serie de anuncios para los socios como el regalo anual de la camiseta oficial del Real Madrid- anunciando los fichajes de José Mourinho, Konaté, Denzel Dumfries y este jueves lanzaba un órdago a la grande asegurando que el martes haría una súper oferta por más de 150 millones de euros por un jugador que no es ni portero ni defensa. Descartó que fuera de la Premier y aunque negó que fuera Michael Olise, en las últimas horas tanto José Félix Díaz como desde Alemania se ha asegurado que el elegido es el extremo derecho del Bayern Múnich.

El entrenador de Riquelme

A la candidatura de Riquelme le queda un as en la manga. Anunciar el que sería su entrenador. Enrique va con todo a por Jürgen Klopp, con el que ha mantenido conversaciones constantes en los últimos días y también ha tocado según puede afirmar Libertad Digital a Mikel Arteta. ¿Quién será el elegido? En breve deberíamos salir de dudas ya que el tiempo se acaba y presentarse a las elecciones del domingo sin anunciar el que sería el entrenador supondría un duro golpe para la candidatura.

La renovación de Vinicius

A Florentino Pérez también le queda alguna bala. Como adelantó esRadio, desde la candidatura de Riquelme se afirma que Vinicius lleva mes y medio renovado. ¿Se anunciará su ampliación de contrato antes del domingo?

Una de las cosas que menos han gustado al entorno madridista ha sido algunas de las elecciones que ha hecho Enrique Riquelme para su equipo. Los fichajes de Fernando Hierro para ser el director de la cantera o de Raúl González Blanco como director deportivo -cuando jamás se ha dedicado a tema de despachos- dejan dudas en el apartado deportivo, pero lo que realmente ha escamado a mucho madridista es el anuncio de Iker Casillas. Aún sin puesto específico, mucha gente considera que Iker no es el mejor compañero de viaje que puedes tener cuando presumes de madridismo.

Hay gente que considera que Riquelme se ha pegado un tiro en el pie con el anuncio de la incorporación de Casillas. Un golpe bajo es el que ha recibido este viernes. La cadena COPE aseguraba que la candidatura de Enrique Riquelme estaba en conversaciones con Toni Kroos para incorporarlo a su estructura. Un fichaje sin duda muy potente mediáticamente hablando pero que le ha salido rana a Riquelme y es que el propio Toni Kroos lo ha desmentido en su cuenta de X con tres icónicos emojis de nariz alargada (pinochos o mentirosos).

Un tremendo zasca a la cadena COPE que deja tocado a Riquelme después del comunicado del padre y de la agente de Haaland asegurando que no era verdad el acuerdo que vendía Enrique.