El Barcelona se queda sin dinero para terminar las obras del Camp Nou

Problemas económicos, una vez más, para el FC Barcelona. Las obras para la remodelación de Spotify Camp Nou se están demorando más de lo previsto y el dinero presupuestado para cubrir las obras no llega. El Barcelona ha agotado ya los 1.450 millones de euros concedidos por Goldman Sachs y necesita más dinero para concluir su ambicioso proyecto.

La Junta de Joan Laporta está comprobando que la partida económica planificada no le va a llegar para culminar el Espai Barça, según informó hoy el Diari Ara. Para poder ampliar el presupuesto, el abogado catalán deberá pedir permiso a los socios compromisarios y medita hacerlo en la Asamblea Extraordinaria que tendrá lugar el próximo mes de julio y en la que el presidente electo nombrará su nuevo órgano de gobierno. La otra opción que maneja es esperar a la Asamblea Ordinaria de principios de la próxima temporada.

Los 1.450 millones de euros que están permitiendo hacer el Espai Barça, obtenidos gracias al dinero que financió un grupo de inversores liderados por la consultoría Goldman Sachs, se acaban y ni el Spotify Camp Nou está concluido ni tampoco el resto de instalaciones que conforman el ambicioso proyecto, como el Palau Blaugrana o la urbanización de los alrededores del feudo de Les Corts.

Se necesita más dinero, mucho más dinero, para un equipo que vuelve a tener problemas económicos muy graves.