Los cuatro equipos clasificados para la gran final de ascenso a Segunda División

Ya tenemos los cuatro equipos que se jugarán las dos plazas restantes de Segunda División. Cuatro equipos disputarán las dos grandes finales. Zamora - Sabadell y la Ponferradina - Celta Fortuna.

El Zamora remontó al Villarreal B y se clasifica en la prórroga (2-0)

Un gol de penalti en el minuto 97, en el tiempo añadido de la segunda parte, tras la revisión en el monitor a pie de campo y transformado por Carlos Ramos anotó este domingo el 2-0, forzó la prórroga y dirigió al Zamora a la final por el ascenso a LaLiga Hypermotion con el Sabadell, tras eliminar a un Villarreal B en inferioridad numérica desde el minuto 45.



El conjunto local niveló en el estadio Ruta de la Plata la derrota por 2-0 del encuentro de ida en la localidad castellonense y se clasificó por su mejor posición en la liga regular.

En el minuto 22, un saque de falta de Carlos Ramos, más un centro que un disparo directo, no lo remató nadie y terminó adentro de la portería del equipo castellonense para el 1-0, con solo un tanto de ventaja para el resto del duelo, con la complicación que supuso la expulsión de Gaitán y las ocasiones posteriores del conjunto castellanoleonés.

Ya en el 96, unos instantes antes del final del tiempo añadido decretado, el árbitro señaló el punto de penalti tras la revisión en el vídeo de una acción dentro del área del Villarreal.

La pena máxima la transformó Carlos Ramos, de nuevo, en el 97 para igualar el marcador, forzar la prórroga y con la ventaja ya en la eliminatoria que finalmente aprovechó.

Su rival en la final por el ascenso será el Sabadell, que eliminó el pasado viernes al Real Madrid Castilla.

El Celta Fortuna elimina al Europa en la prórroga (3-2)

El Celta Fortuna eliminó este domingo al Europa en la prórroga (3-2) para clasificarse para una de las dos finales por el ascenso a LaLiga Hypermotion, en la que se enfrentará a la Ponferradina, que este sábado derrotó al Atlético Madrileño en la otra semifinal por esa parte del cuadro.

Jordi Cano adelantó al conjunto barcelonés en Balaídos. Un golazo. Primero recortó desde la banda izquierda hacia dentro del área, después conectó un zurdazo a la escuadra para anotar el 0-1 en el minuto 29, empatado por el Celta Fortuna en el inicio del segundo tiempo con un penalti transformado por Hugo González.

Fue la primera de las tres penas máximas del encuentro. En el 73 fue la segunda, de nuevo a favor del conjunto celeste y de nuevo anotada por Hugo González para poner en ventaja al equipo local, aunque empató el Europa en otro penalti en el 79: Jordi Cano anotó el 2-2, hacia la prórroga, en la que Ángel Arcos marcó el definitivo 3-2 en el 107 para el Celta Fortuna.

La Ponferradina desquicia al Atlético Madrileño (0-1)

Un tiro desde fuera del área de Keita batió a Salvador Esquivel en el minuto 8 para clasificar a la Ponferradina para una de las dos finales por el ascenso a LaLiga Hypermotion, en la que espera rival del Celta Fortuna-Europa, y eliminar al Atlético Madrileño en Alcalá de Henares, en un partido tenso, polémico e intenso hasta el final (0-1).

Después del 0-0 de la ida en Ponferrada, el 0-1 anotado por Keita en los primeros instantes de la vuelta fue definitivo para marcar la diferencia en la eliminatoria, jugada al límite de nuevo este sábado en el Centro Deportivo del Atlético de Madrid en la ciudad complutense, en la que el filial rojiblanco insistió en la igualada hasta el final.

No le alcanzó para empatar el encuentro, incluso con una ocasión final en la que rozó el 1-1 ya en el tiempo añadido, con lo que el conjunto dirigido por Fernando Torres se queda fuera del duelo decisivo por el ascenso por su parte del cuadro.

"Y al que no le guste, que beba agua" pic.twitter.com/UhW470TqRR — Javier Fernández (@Javifdez_1) June 6, 2026

Tras el partido el técnico de la Ponferradina, Mehdi Nafti, lanzó un mensaje a navegantes que criticaron el estilo de juego y la actitud de la Ponferradina en Alcalá.

El Sabadell tumba al Castilla con una gran remontada (3-0)

Un gol de Joel Priego en el último minuto culminó este viernes la remontada del Sabadell ante el Real Madrid Castilla (3-0) y selló el pase del equipo catalán a una de las finales por el ascenso a LaLiga Hypermotion.



El filial madridista llegó a Sabadell con la ventaja del 2-0 del duelo de ida, pero su paso por el Estadi de la Nova Creu Alta se convirtió en una pesadilla y una fiesta para el anfitrión ante má más de 11.000 aficionados.

El propio Priego adelantó al Sabadell en el 31 y dos minutos más tarde David Astals igualó una eliminatoria que se acabó en el minuto 90 con el 3-0 de Priego.

🖥️💥 Cruce de cables de Rubén Ruipérez en el Sabadell - Castilla. 👉🏻 Joan Martínez se adelanta, puntea el balón y recibe la patada, con temeridad, de un rival. ❌ 𝗣𝗘𝗡𝗔𝗟𝗧𝗜 𝗖𝗟𝗔𝗥𝗢. ▪️ El colegiado, que acudió al FSV, fue el único que no vio punible la acción. pic.twitter.com/lxWgipJcxD — Archivo VAR (@ArchivoVAR) June 5, 2026

El Castilla puso el grito en el cielo por el arbitraje. Se queja especialmente de un penalti muy claro sobre Joan Martínez.