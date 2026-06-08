Florentino Pérez, reelegido como presidente del Real Madrid

Florentino Pérez ha sido reelegido este domingo como presidente del Real Madrid al conseguir el 65% de los votos (21.742) y superar en las elecciones al otro candidato, Enrique Riquelme (11.814) que se llevó el 35% de los votos.

Florentino Pérez se mostró eufórico en un hotel madrileño donde celebró su victoria: "Este ha sido un gran día para el Real Madrid. Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades. Y hemos obtenido el segundo mejor resultado de la historia en unas elecciones del Real Madrid. Es un resultado extraordinario. Podrían haber sido mejores porque nos han anulado cerca de mil votos y vamos a recurrir porque creemos que hemos hecho lo correcto.

Hemos dado un ejemplo al mundo de transparencia y de convivencia. Como presidente del Real Madrid estoy orgulloso de todos vosotros. Los socios se han expresado libremente para decidir el futuro del club. Vamos a seguir trabajando, a seguir estando orgulloso del Bernabéu, de uno de los mejores equipos del mundo y de uno de los mejores entrenadores del mundo como es José Mourinho. No tengan ninguna duda, el Real Madrid seguirá siendo de sus socios. Habéis demostrado al mundo lo que es el madridismo. Quiero dar las gracias a todos los que han participado en esta jornada electoral. Los socios hemos demostrado responsabilidad y un gran sentido del deber. He trabajado por la unidad institucional. Debemos estar unidos. Quiero seguir construyendo un club que siga estando en lo más alto en los rankings en cuanto a reputación internacional. Seguiremos luchando para conseguir la 16ª Champions. Quiero dirigirme a aquellos socios que no me han votado, voy a atender todas sus explicaciones e indicaciones. Tenemos una gran sensibilidad para escuchar sus problemas. Vamos a estar mucho más cerca de nuestros socios. Seguiremos asistiendo a las noches mágicas del Bernabéu. Juntos nos queda mucha historia por hacer".

Los socios del Real Madrid optaron, 20 años después de las últimas elecciones con más de un candidato, por la continuidad de Florentino Pérez.

Sin oposición desde 2009, tras ganar la presidencia en el año 2000 y dejarla en 2006 para volver tres años después, y reelegido en enero de 2025 para un quinto mandato, Pérez conserva un mando que lleva ostentando 23 años.

Los de este domingo en Valdebebas han sido los terceros comicios del Madrid ganados por Florentino. Perdió en su primer intento de acceder a la presidencia, en 1995 ante Ramón Mendoza, pero después ganó en 2000, ante Lorenzo Sanz, con un 55% de los votos, siendo determinante en aquellas elecciones el voto por correo. Después, en 2004, volvió a imponerse en las urnas, esta vez arrasando con más de un 90% de los votos.

Desde su regreso al club en 2009, tras la turbulenta salida del mismo de Ramón Calderón, al que ha vinculado a la candidatura de Riquelme, las de este año son las primeras elecciones que Florentino se ha visto obligado a afrontar. No tuvo rival en aquel regreso, ni posteriormente en los procesos electorales abiertos en 2013, 2017, 2021 y 2025, en los que no hubo alternativa al presidente ni, por tanto, necesidad de acudir a las urnas.

Riquelme contento pese a la derrota: "Quiero dar la enhorabuena a Florentino. Esto para nosotros no es el final, es el principio. Los socios no volverán a estar 20 años sin votar. Hemos parado la venta del club".

Las propuestas de la candidatura de Florentino Pérez:

En cuanto a las promesas electorales de Florentino Pérez, el reelegido presidente regalará una camiseta única a todos los socios al principio de cada temporada. Además, quiere profundizar en la transformación digital del club mejorando la relación con los aficionados madridistas repartidos por todo el mundo y desarrollando nuevas herramientas de interacción directa con socios y seguidores a través de gafas de realidad virtual.

Ha anunciado que el club está intentando adquirir un terreno, que es "cuatro veces más grande que el espacio que queda por edificar en Valdebebas", para crear el Gran Club Social para los socios del equipo, "un espacio que será tan espectacular como todas las instalaciones que hemos venido construyendo durante todos estos años", ha afirmado.

También ha recordado que actualmente está proyectado en 85 hectáreas en Valdebebas la construcción del distrito tecnológico más importante de Europa, el Madrid Innovation District. "El objetivo de este proyecto no es ni inmobiliario ni urbanístico, es estratégico, porque por primera vez en la historia del fútbol un club tendrá acceso directo al conocimiento tecnológico para aplicarlo a sus propias necesidades, algo que sin duda le dará una gran ventaja competitiva", ha anotado.

Nada de vender el club

Florentino ha apuntado la necesidad de blindar al club de los ataques externos e internos contra su patrimonio, por ello, ha propuesto que "los socios sean los titulares reales del patrimonio que se ha construido, no solo en el sentido emocional, sino en lo jurídico y lo económico".

"Es exactamente lo contrario de privatizar. Es dar la propiedad del club, de verdad, a quienes siempre debemos tenerla", ha anotado en otra clara alusión a los ataques de Riquelme al respecto.

Con respecto a la lucha contra la reventa de entradas, Florentino ha apuntado que es consciente de los socios que no son abonados y de que el estadio tiene un límite de localidades, por lo que próximamente van a poner a disposición de ellos "miles de abonos" que han sido retirados por un mal uso de los mismos.

En cuanto a lo deportivo, Florentino Pérez ya ha anunciado que tiene cerrados dos fichajes: Dumfries, lateral de Inter de Milán, que cuenta con una cláusula de 20 millones, y Konaté, central del Liverpool que acaba contrato este verano y, por tanto, llegaría gratis.

El gran bombazo lo soltó el jueves en el programa de Iker Jiménez, Horizonte, donde ha prometido realizar "la mayor oferta de la historia del Real Madrid" por un futbolista que, según ha explicado, es centrocampista o delantero y no juega en la Premier League. Suenan figuras como Vitinha o Joao Neves, dos jugadores capitales para el PSG de Luis Enrique, y Michael Olise, extremo del Bayern de Múnich. A pesar de descartar a este último por respeto al conjunto alemán, algunos periodistas como José Félix Díaz aseguran que él es el elegido.

En cuanto al entrenador, anunció que tiene fichado a José Mourinho.