La frase viral que retumba Zamora en la previa de una remontada para la historia: "Víctor de Aldama tira de la trama"

Zamora vivió una tarde épica este domingo. El Zamora CF se clasificó para la gran final de los playoffs de ascenso a Segunda División y está a un solo paso y dos partidos —los que debe disputar en la gran final frente al Sabadell— de conseguir un hito histórico: jugar por primera vez desde su nacimiento el 23 de octubre de 1968 en el fútbol profesional.

No era una empresa sencilla la que tenían los pupilos de Óscar Cano en su templo del Ruta de la Plata. Venían con un 2-0 en contra del partido de ida ante un equipo, el Villarreal B, lleno de talento y físico. Aun así, durante toda la semana la ciudad entera se conjuró para intentar la épica. Afición, plantilla, junta directiva —Grupo Páez, liderado por Javier Páez Ramírez —sobrino del expresidente del Real Betis, Manuel Ruiz de Lopera—, adquirió la propiedad mayoritaria del Zamora Club de Fútbol en junio de 2024— todos unidos para buscar remontar y pasar a la gran final.

La afición, horas antes de comenzar el partido, se reunió en las inmediaciones del estadio para hacer una previa en condiciones. Nadie se lo quería perder. Tampoco Víctor de Aldama, el antiguo presidente y dueño del Zamora que se vio obligado a vender el club debido a sus implicaciones judiciales en el caso Koldo —su labor al frente del conjunto rojiblanco fue encomiable, haciéndose con la mayoría de acciones cuando el equipo vagaba por Tercera División y colocándolo en Primera RFEF—. A su marcha, en una sentida carta, afirmó que se veía obligado a vender el club, pero que en ese preciso momento pasaba a ser un aficionado más del Zamora.

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Aldama, al que ya se le ha visto en más de una ocasión animando al Zamora en el Ruta de la Plata, cumplió su palabra. Este domingo acudió al estadio para apoyar a su equipo. Su llegada al campo no pasó desapercibida: lo hizo en uno de sus coches particulares acompañado de David Movilla —uno de los entrenadores que ha dejado huella en la afición zamorana—. La afición le cantó y vitoreó con una frase que se ha hecho viral en las últimas horas: "Víctor de Aldama, tira de la trama".

ALDAMA ESTA CON NOSOTROS ⚪️🔴 pic.twitter.com/VCKHRjQmcM — Oriol Romeu (@OriolRomeuu) June 7, 2026

El Zamora, llevado en volandas por más de 7.000 almas, logró remontar el 2-0 y clasificarse para la gran final del playoff.

Aldama y toda una provincia esperan celebrar en dos semanas el ansiado ascenso a una Segunda División que jamás ha pisado y en la que se ha quedado a las puertas de entrar en varias ocasiones.