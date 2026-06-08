LaLiga y el CGPJ reúnen a magistrados del Supremo y a expertos para abordar los delitos de odio en el deporte

LaLiga y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebran este martes y miércoles unas jornadas de formación sobre los delitos de odio en el deporte que tendrán lugar en la sede patronal del fútbol español. El encuentro reúne a miembros de la judicatura, representantes institucionales y responsables del ámbito deportivo, que analizarán la respuesta jurídica frente a estas conductas.

El encuentro arrancará con la conferencia inaugural del magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Vicente Magro, que repasará cómo ha abordado el alto tribunal el delito de odio hasta el momento. Antes, la apertura institucional correrá a cargo de la vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Esther Rojo Beltrán, y del presidente de LaLiga, Javier Tebas.

Contra el racismo

La primera jornada contará con una ponencia sobre la obtención de datos biométricos a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a cargo de la magistrada Ángela López-Yuste Padial. En el primer día de encuentro también se realizarán dos mesas redondas, la primera abordará la respuesta deportiva frente a las conductas de odio, con la participación del director legal de la RFEF, Jordi Aparisi; un miembro de su Comité de Disciplina, Francisco Rubio; y el presidente del Deportivo Alavés, Alfonso Fernández de Trocóniz.

Por su parte, la segunda mesa se centrará en la respuesta administrativa y penal en el mundo del deporte y contará con el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, José María Segura Grau; la directora legal de LaLiga, María José López; y Daniel Sánchez, de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.

La primera jornada se completará con una ponencia sobre actuaciones preventivas y una visita al estadio Riyadh Air Metropolitano, donde los asistentes conocerán el funcionamiento de la sala de control operativa durante los partidos.

El 10 de junio el foco se desplazará al tránsito de la vía administrativa a la penal. El magistrado Diego Fernando Acosta Fernández, instructor del caso abierto por los insultos racistas que sufrió el jugador Iñaki Williams en 2020, abrirá la sesión con una ponencia sobre esta cuestión, antes de que una mesa redonda examine el margen de mejora de la respuesta administrativa y penal, con la intervención del magistrado del Tribunal Supremo Eduardo de Porres Ortiz de Urbina y del responsable Procesal y Penal de LaLiga, Francisco Martínez.

El programa abordará también la denominada culpa in vigilando de los clubes de fútbol y la responsabilidad directa del aficionado, en una ponencia del magistrado de la Audiencia Nacional Javier Eugenio López Candela. La última mesa redonda tratará los aspectos relativos a la investigación de las conductas de odio en los estadios, con representantes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, junto a responsables de seguridad de LaLiga.

Las jornadas concluirán con una conferencia de cierre titulada Fútbol en las Salesas. Jurisprudencia penal en materia deportiva, a cargo de Antonio del Moral García, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

El encuentro se enmarca en la creciente coordinación entre la judicatura, las fuerzas de seguridad y las instituciones deportivas frente a las conductas de odio en el fútbol y en el conjunto del deporte español. En esa línea, LaLiga impulsa LaLiga VS, un proyecto entre la patronal y los clubes para erradicar el odio dentro y fuera del fútbol, que cuenta con un canal para reportar incidentes racistas o violentos en los estadios y que, cuando procede, deriva los casos a la vía administrativa y penal.