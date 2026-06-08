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Los dos obsequios personalizados de Florentino Pérez al Papa León XIV

El presidente del Real Madrid recibió al Papa en la sala de trofeos del Santiago Bernabéu.

Libertad Digital
El presidente del Real Madrid recibió al Papa en la sala de trofeos del Santiago Bernabéu.
EFE

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, recibió este lunes al papa León XIV en el estadio Santiago Bernabéu y le regaló una camiseta personalizada del equipo blanco.


Con motivo del encuentro con la comunidad diocesana de Madrid en el estadio madridista, el presidente del club regaló al pontífice una camiseta con su nombre de pila (Robert F. Prevost) y el dorsal número 1, además de una réplica del estadio.

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Hay que recordar que el Papa había afirmado en los días previos que su equipo —como Prevost— era el Real Madrid.

El papa León XIV, por su parte, entregó una medalla al presidente del Real Madrid.

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