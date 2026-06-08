Tebas bendice la llegada de Mourinho y lanza un aviso a Florentino Pérez

Javier Tebas, presidente de LaLiga, está convencido de que el regreso de José Mourinho al banquillo del Real Madrid dará "mucho juego" al campeonato español.

"Divertido, el regreso de Mourinho me parece divertido. No voy a opinar del tema deportivo, pero siempre he dicho que me gustaba una liga con Mourinho y Guardiola porque le daban mucha salsa. Todos conocemos a Mourinho, seguro que dará mucho juego", manifestó el presidente de LaLiga.

Aseguró desconocer el nombre del futbolista por el que Florentino Pérez prometió realizar una inversión de unos 150 millones de euros, pero recordó que él siempre ha insistido en la importancia de que el fútbol español "no debe derrochar el dinero".

"Esperemos que, si el Real Madrid realiza esa inversión, acierte y venga una gran figura", manifestó Tebas, quien confirmó que LaLiga empezará el fin de semana del 15 de agosto salvo para aquellos equipos que tengan jugadores que disputen las semifinales o la final del Mundial.

En este sentido, dijo que su idea es garantizar "los 21 días de vacaciones reglamentarios" de los futbolistas, por lo que esos equipos jugarían a finales de esa semana.

Destaca el "gran apoyo" que ha tenido Riquelme

Tebas destacó este lunes el gran apoyo que ha tenido Enrique Riquelme en las elecciones a la presidencia del Real Madrid, una muestra, puntualizó, del cambio que se avecina en el club blanco.

"Florentino Pérez ha sacado una buena victoria, pero para este chico con acento mexicano, que hace unas semanas no conocía nadie, sacar un 35 por ciento de los votos no está nada mal. No me quiero imaginar qué hubiera pasado si tuviera acento español y 40 días para presentar su candidatura", afirmó.

Antes de participar en una jornada de reconocimiento al Celta por su excelencia en divulgación no financiera, Tebas dijo que el reelegido presidente del Real Madrid debería reflexionar tras el resultado de las elecciones.

"Ha salido ganador y los números están ahí, pero yo creo que de estas elecciones ha salido otro Real Madrid diferente a lo que mucha gente se creía. Alguien que era desconocido y con acento mexicano ha tenido el apoyo del 35 por ciento de socios del Real Madrid y en las circunstancias que hay", apuntó.

"Cualquier dirigente de cualquier entidad, y yo de la mía, debería pensar cuando hay un 35 por ciento de los socios que opinan lo contrario. Es importante que todo el mundo esté representado y se tomen decisiones para la mayoría", ahondó.

El presidente de LaLiga incidió en que hace un mes "nadie se hubiera imaginado" que alguien podría presentarse a ser alternativa a Florentino Pérez "con las condiciones que tiene el Real Madrid para presentarse".

"Y en 20 o 25 días ha cambiado la filosofía del Real Madrid con lo que hemos visto. No estábamos acostumbrados a esto", apuntó Tebas, quien aseguró que él no tenía preferencia por ninguno de los candidatos.