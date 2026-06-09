Alfonso Rueda destaca que la ciudad deportiva del Celta posiciona a Galicia como referente internacional

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, señaló este martes que la nueva factoría del deporte que el Celta está construyendo en Mos (Pontevedra) se convertirá "en un referente internacional en la formación e innovación deportiva".

Celta360 avanza! 🤩🔜🏫 Próximamente, nuns dous meses, comezará a construción do edificio mixto:

🔹 Clínica

🔹 Universidade e FP

🔹 Innovación

🔹 Centro de eventos pic.twitter.com/oRHONileIG — CELTA360 (@Celta360) September 6, 2025



Acompañado de la presidenta celeste, Marian Mouriño, y el consejero de Educación, Román Rodríguez, el titular del Gobierno gallego visitó las obras de la segunda fase del complejo, en el que ya entrenan los dos primeros equipos del Celta.

A Cidade Deportiva Afouteza será subsede no mundial 2030 🏟️ A presidenta do Celta, Marián Mouriño, destacou a contorna e as futuras instalacións 🌇 pic.twitter.com/Rd0e3h0jh8 — En Xogo (@EnXogoG) June 9, 2026

Rueda señaló que la educación es "una de las partes más importantes de este proyecto", ya que la Ciudad Deportiva Afouteza acogerá espacios orientados a la formación de nuevos deportistas, al desarrollo de técnicas de entrenamiento avanzadas, a la promoción del fútbol femenino y a la incorporación de laboratorios de e-sports.

El titular de la Xunta remarcó que la proyección internacional de la infraestructura es ya "una realidad" después de que la Federación Española de Fútbol confirmase que la ciudad deportiva del Celta será una de las subsedes del Mundial 2030.

Esta iniciativa, que fue declarada Proyecto de Interés Autonómico por la Xunta el pasado año, está enmarcada en Galicia Sports 360, un proyecto que empieza a ser "una realidad" después de "un invierno de lluvias tan complicado" que ralentizó las obras, reveló Marian Mouriño.