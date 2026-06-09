El Almería remonta al Castellón y jugara la final por el ascenso (3-2)

El Almería jugará la final por el ascenso a LaLiga EA Sports contra el Málaga o la Unión Deportiva las Palmas tras eliminar este martes a un Castellón que, tras ir ganando 1-2, vio como su rival le empataba en el minuto 81 y culminaba la remontada en el minuto 94, evitando la prórroga.

Embarba adelantó a los locales antes del descanso y Cala y Sienra dieron la vuelta al marcador. Cuando el partido parecía abocado a la prórroga, Alejando Muñoz en minuto 80 y Stefan Dzodic en el 94, dieron el triunfo a un Almería que espera rival en su objetivo de volver a la máxima categoría del fútbol español.