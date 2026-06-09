En un mismo verano rechazar y mofarse del Real Madrid y el FC Barcelona. Eso es lo que ha hecho el Atlético de Madrid. La cuenta oficial de X se echó unas risas a costa del comunicado del Real Madrid en el que se hizo público que el conjunto merengue había presentado este mismo martes una oferta por 150 millones de euros para fichar a Julián Álvarez y que el Atlético de Madrid la ha rechazado.

Si el pasado 29 de mayo la cuenta oficial de X del Atlético de Madrid se reía del Barcelona haciendo pública una hilarante oferta por Lamine Yamal, Pedri y Raphinha -además de estallar contra el conjunto azulgrana poniendo el grito en el cielo por el caso Negreira, el trato de favor que tuvo en la inscripción de Dani Olmo y el hecho de jugar con normas diferentes a los demás- por sentirse utilizado por Joan Laporta a la hora de vender que Julián Álvarez había llegado a un acuerdo con ellos, este martes le ha tocado a un Real Madrid en el que Florentino Pérez está recibiendo numerosas críticas al sentir que utilizó la estrategia de vender ilusión de manera demasiado exagerada -Julián Álvarez es muy bueno pero mediáticamente no le llega a la altura del talón a Cristiano Ronaldo- y que fue más un globo sonda para contrarrestar el acuerdo que anunció Enrique Riquelme con Erling Haaland que un movimiento real -la cláusula de rescisión de Julián es de 500 millones de euros-.

Florentino queda tocado tras este movimiento y habrá que esperar a ver si vuelve a ilusionar a la afición con otro gran nombre, si sobrepaga a un Julián Álvarez que a día de hoy no vale esos 150 millones que ya ha ofrecido o decide centrarse en mejorar un equipo con numerosas lagunas.

El comunicado del comunicado... con P. D. del Atlético incluida

Además de la mofa a la oferta y el comunicado del Real Madrid, el Atlético publicó dos nuevos tuits en los que lanza varios dardos envenenados y un gran zasca al conjunto merengue.

Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos

1. Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti.

2. Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos nada.

3. Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián.

4. Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacéis reír aún más que el Barcelona

Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos @realmadrid:

1. Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti.

2. Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos… — Atlético de Madrid (@Atleti) June 9, 2026

Además dejaron una postdata final centrándose en la parte del comunicado del Real Madrid que dicta lo siguiente:

Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador.

La parte señalada en negrita, en la que el Madrid afirma que la oferta realizada está efectuada en el marco de las buenas relaciones entre ambos clubes, ha llamado la atención de la directiva rojiblanca, que le ha tirado una pulla venenosa a su eterno rival en forma de posdata:

P. D. Aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis de 'robar' jugadores de nuestra Academia. ¡Muchas gracias!.