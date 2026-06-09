Libertad Digital calca la lista secreta de prioridades de Mourinho para su nuevo Real Madrid

José Mourinho será presentado este miércoles como nuevo entrenador del Real Madrid. El entrenador luso le ha pasado ya al club una serie de perfiles con algunos nombres de futbolistas que le gustan especialmente. Como publicó Libertad Digital el pasado 3 de junio, la lista contiene nombres que ya han sido oficialmente confirmados por el propio Florentino Pérez como Konaté y Dumfries.

Otros, que adelantamos en exclusiva en este medio, empiezan a salir a la luz. Así las cosas, en la prensa italiana ya ha saltado el nombre del lateral del Arsenal Riccardo Calafiori, cuyos agentes ya han establecido un primer contacto con el club londinense para conocer su disposición a negociar un posible traspaso al conjunto merengue. Lo adelantó Libertad Digital el pasado 3 de junio.

Otro jugador que es muy del gusto de Mourinho es Matheus Fernández, centrocampista del West Ham valorado en 60 millones de euros. Lo siguen varios grandes de Europa como el Manchester United y el Chelsea; su agente es Jorge Mendes y es el tipo de centrocampista -muy físico y táctico, además de tener muy buen pie- que enamora a José Mourinho. Libertad Digital también lo adelantó el 3 de junio y hoy el diario AS, a través de José Félix Díaz, lo confirma.

Otro de los jugadores que gusta mucho al técnico luso es Bernardo Silva, libre tras terminar contrato con el Manchester City; a quien siguen también el Atlético de Madrid y el Barcelona.