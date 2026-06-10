LALIGA FC PRO y Juegaterapia celebran una jornada de esports junto a niños y adolescentes en tratamiento oncológico

El Club Juegaterapia de Madrid ha acogido una jornada muy especial de esports organizada por LALIGA FC PRO y la Fundación Juegaterapia, en la que niños y adolescentes en tratamiento oncológico disfrutaron de una experiencia única junto a algunos de los Pro Players más destacados de la competición oficial de EA SPORTS FC.

Durante la tarde del 9 de junio, el Club Juegaterapia se transformó en un espacio de competición, aprendizaje y diversión donde los participantes pudieron compartir su pasión por los videojuegos con Pollichris, Albertovk y Yagofawaz. La actividad permitió a los jóvenes acercarse al universo profesional de los esports a través de diferentes dinámicas adaptadas a sus edades e intereses.

Torneo, consejos y zona gamer

La jornada se desarrolló en distintos espacios del Club Juegaterapia. Mientras un grupo participaba en un torneo especialmente diseñado para los asistentes, otros disfrutaban de sesiones de juego junto a los Pro Players en la zona gamer. Allí pudieron intercambiar experiencias, recibir consejos personalizados y aprender nuevas estrategias para mejorar su rendimiento en EA SPORTS FC 26.

Más allá de la competición, el encuentro se convirtió en una oportunidad para compartir tiempo, crear recuerdos y fomentar la convivencia en un entorno pensado para que los niños y adolescentes puedan seguir disfrutando de aquello que más les gusta mientras afrontan el tratamiento.

Recuerdos y voces de la jornada

Como recuerdo de la jornada, todos los participantes recibieron merchandising oficial de LALIGA FC PRO. Además, los finalistas del torneo fueron premiados con mandos personalizados y los asistentes participaron en la firma de un balón oficial de LALIGA que quedará expuesto en el Club Juegaterapia como símbolo de esta experiencia compartida.

Pedro Oliveira, Title Sponsor Senior Manager de LALIGA, destacó que "para LALIGA FC PRO es un orgullo compartir esta jornada con Fundación Juegaterapia y comprobar cómo el videojuego puede convertirse en una herramienta capaz de generar ilusión, conexión y momentos inolvidables. Ver a los niños disfrutar, competir y compartir su pasión por el fútbol junto a nuestros Pro Players da sentido a iniciativas como esta y refuerza nuestro compromiso de acercar experiencias únicas allí donde más se necesitan".

Por otra parte, Lara Smirnova, responsable del área Gaming del Club Juegaterapia, indicó que "muchos de los niños y adolescentes que participan en las actividades del Club son grandes aficionados al fútbol, pero debido a los tratamientos o a los periodos de hospitalización no siempre pueden disfrutarlo como les gustaría. Poder compartir una tarde jugando a EA SPORTS FC 26 junto a jugadores profesionales, aprender de ellos y sentirse parte de una experiencia tan especial les llena de ilusión. Son momentos que les permiten olvidarse por un rato de la enfermedad y vivir algo que recordarán durante mucho tiempo".