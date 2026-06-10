Scariolo pide perdón tras ser amnistiado por Florentino Pérez como adelantó Libertad Digital

Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid, pidió perdón a la afición blanca con un mensaje en sus redes sociales tras la derrota ante La Laguna Tenerife, y apostó por el "trabajo diario" como herramienta para encarar el futuro con "optimismo", dando por hecho que seguirá en el banquillo del conjunto merengue tras ser amnistiado de manera sorprendente por Florentino Pérez como adelantó Libertad Digital el pasado lunes día 8 de junio.

La continuidad del técnico italiano ha sido puesta en duda después de que el Real Madrid fuese eliminado de forma prematura en los cuartos de final de la Liga Endesa, pese a terminar líder de la clasificación y contar con el factor cancha a su favor.

En una temporada en la que el equipo alcanzó pero perdió las finales de la Supercopa de España, la Copa del Rey y la Euroliga, la figura de Scariolo, en su primera campaña tras su vuelta a la casa blanca, ha generado descontento en gran parte de la afición.

"Después de un par de días para tomar perspectiva, siento la necesidad de reiterar lo que dije al terminar el último partido del 'playoff': durante la última semana no hemos estado a la altura de lo que la historia de este club y el apoyo constante de la afición se merecen y solo podemos pedir disculpas por ello", escribió Scariolo en su cuenta de 'X'.

Relacionado El principal motivo del sorprendente indulto de Florentino Pérez a Sergio Scariolo

"Personalmente, lamento no haber sido capaz de ayudar al equipo a recuperar la energía competitiva tras el gran esfuerzo de la Final Four y asumo totalmente la responsabilidad", agregó.

Tras perder en la final europea ante el Olympiacos, en la que no pudo contar con sus tres pívots por lesión, Walter Tavares, Alex Len y Usman Garuba, una "circunstancia adversa" que mermó gran parte de la temporada del club.

"Hoy siento también la necesidad de agradecer a directivos, técnicos y jugadores por su profesionalidad y capacidad de trabajo. La labor de todos ellos durante tantos meses nos permitió, a pesar de las circunstancias adversas, tener una excelente temporada regular en la Liga ACB, asegurando el primer puesto de esta con mucha antelación, y quedarnos muy cerca de ser campeones de Europa", reflexionó.

Scariolo, que recordó en rueda de prensa que había firmado tres años de contrato después de caer en el tercer y definitivo duelo ante La Laguna Tenerife, asumió que el equipo debe "mejorar y corregir errores", pero confió en el trabajo diario para mirar "al futuro con optimismo", deslizando que su intención es la de permanecer, pese a consumar una temporada en blanco, al frente del Real Madrid.

"Tenemos que mejorar y corregir errores, yo el primero. El trabajo diario bien hecho de todas estas personas ha sido y es la herramienta más eficaz para mirar al futuro con optimismo. ¡Hala Madrid!", finalizó.