El Museo Ruso de Málaga acogió este miércoles una nueva edición del Forever Green Day, organizado por el Real Betis Balompié, que congregó a especialistas y profesionales comprometidos con la sostenibilidad. Este evento anual refuerza así su posición como "uno de los principales espacios de encuentro en Europa para abordar los retos ambientales desde la colaboración entre deporte, empresa, ciencia e innovación", explicó.

Durante la celebración de esta cita especializada se anunció que el club verdiblanco lanzará un concurso de ideas para el diseño conceptual de la próxima camiseta especial del partido Forever Green de la temporada 2026/27. Se trata de una iniciativa pionera, a convocatoria abierta, que permitirá a aficionados y ciudadanía participar por primera vez en la creación de esta elástica, que tanta expectación crea cada año.

La puesta en marcha de este proyecto, que será presentado con más detalles en las próximas semanas, permitirá al club recoger propuestas de historias, materiales, diseños o conceptos vinculados a la sostenibilidad con el objetivo de encontrar la idea que inspire la campaña medioambiental de Forever Green para 2027, reforzando así el papel de la participación social como motor de cambio y concienciación.

Ponencias

A lo largo de la jornada se reflexionó sobre la capacidad única del deporte para generar conciencia social y amplificar mensajes con impacto global, aprovechando su alcance para inspirar cambios de comportamiento y promover soluciones frente a los retos ambientales más urgentes. A través de representantes de diferentes deportes –fútbol, tenis o críquet– y con la participación de expertos procedentes de distintos ámbitos de países como España, Inglaterra o India, la entidad verdiblanca quiso poner de manifiesto el valor de la colaboración internacional para impulsar la acción ambiental.

Inaugurada por el consejero del Real Betis Balompié y patrono de la Fundación, Rafael Muela, y por el director general del Málaga CF, Enrique Pérez, y moderada por la periodista Sara Hormaechea, la cita sirvió además para compartir experiencias, proyectos innovadores y casos de éxito que demuestran cómo la colaboración entre distintos sectores puede acelerar la transición hacia un modelo más sostenible.

La primera de las intervenciones corrió a cargo del profesor Ángel Enrique Salvo Tierra, de la Universidad de Málaga, quien ofreció la ponencia 'La importancia de la biodiversidad urbana y de los espacios verdes en las ciudades', centrada en el valor estratégico de los entornos verdes urbanos para combatir el cambio climático y mejorar el bienestar de la ciudadanía. Precisamente, esta línea de trabajo conecta con la última campaña del club, 'La vida en verde comienza en el barrio', con la que se vinculó la salud urbana con la preservación del arbolado.

Posteriormente fue el turno de la responsable de Sostenibilidad del Udinese Calcio, Piera Abramo, con su exposición 'Dando forma al futuro: sostenibilidad e innovación en el Bluenergy Stadium', en la que mostró cómo un estadio puede ir más allá de su función deportiva y convertirse en un polo de generación de energía limpia para su entorno.

El tercer espacio fue para el cofundador de Oleatex Eşref Hilmi Açık. Se trata de una innovadora compañía que desarrolla materiales de cuero 100% veganos elaborados a partir de residuos del sector del aceite de oliva como alternativa al cuero tradicional. Su intervención puso el foco en el potencial de la economía circular y en las oportunidades de innovación sostenible vinculadas al sector oleícola andaluz.

Para cerrar el bloque intervino el doctor en Biología Alexis Terrón, que presentó 'Recuperando el coral del Mediterráneo' y abordó los trabajos de restauración marina para proteger los ecosistemas coralinos, así como la importancia de la colaboración científica y social frente a los efectos del cambio climático y la presión humana.

Referentes

El evento sirvió además como escenario para la entrega de los Premios Forever Green 2026, un reconocimiento a quienes promueven una mayor concienciación ambiental. Los galardonados fueron presentados por The Future Makers, partner del evento y consultoría especializada en impulsar el valor del deporte como motor de desarrollo económico e impacto social.

Aeltc Wimbledon fue distinguido en la categoría 'Liderazgo Ambiental en el Deporte' por integrar la sostenibilidad de forma transversal en la gestión de uno de los eventos deportivos más prestigiosos del mundo. El 'Premio Biodiversidad' fue para el equipo de críquet Desert Vipers, por su compromiso en la concienciación a través de iniciativas como el proyecto BioBlitz.

El divulgador del patrimonio natural e histórico Ernesto Montoya –@viejatierra– fue ganador en 'Proyecto a la Divulgación Medioambiental' por fomentar una mayor conciencia social sobre la protección del medio ambiente. Viva con Agua lo fue en la categoría 'Activismo Climático' por movilizar a miles de personas en favor de causas sociales y ambientales.

Finalmente, EFE Verde, en 'Medio de Comunicación con Compromiso Medioambiental', fue premiada por su contribución constante a la información y sensibilización ambiental, dando visibilidad a los principales retos y soluciones para un futuro más sostenible.

El gerente de la Fundación Real Betis Balompié, Rafa Muela, fue el encargado de clausurar la jornada, destacando la importancia de generar espacios de encuentro para impulsar alianzas y proyectos con impacto. Asimismo, reafirmó la apuesta del club por integrar la sostenibilidad como un eje estratégico de su actividad.

Como broche final, los asistentes compartieron un cóctel basado en productos de proximidad y de temporada, una propuesta alineada con los valores de sostenibilidad. El encuentro incluyó también varios sorteos en un ambiente que propició el diálogo y el networking entre los asistentes.