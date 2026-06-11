El Real Madrid de Florentino Pérez sigue buscado al gran traidor

Florentino Pérez convocó elecciones de manera abrupta al detectar que hay gente poderosa que quería adueñarse del club. Gente que se apoya en ciertos medios de comunicación que han montado una campaña en su contra.

Tras su victoria electoral, además de estar muy pendiente como es lógico de la planificación deportiva, su obsesión es descubrir al traidor que ha ido filtrando información a lo largo de la pasada temporada: excesivas salidas nocturnas de algunos jugadores: Carreras —y la mítica frase literal "sale más que Pocholo en sus mejores años"—, Asensio, al que el Madrid le habría puesto hasta un detective... El posible cese de Juni Calafat —encargado del departamento de Scout de fútbol internacional— y el de José Ángel Sánchez —director general y mano derecha de Pérez—.

Otros muchos asuntos han sido públicos: el tortazo de Rüdiger a Carreras, la doble pelea de Tchouaméni y Fede Valverde... Es cierto que en el vestuario ha habido los típicos topos que se han dedicado a hablar con la prensa amiga y airear temas de vestuario, pero la filtración interesada sobre temas institucionales viene de altas esferas.

Una de las cosas que más llamó la atención es que cuando nadie de la prensa conocía que Florentino Pérez iba a convocar elecciones en aquella dantesca rueda de prensa, desde la candidatura de Enrique Riquelme lo sabían desde el jueves anterior. Esa información vino desde dentro, desde muy adentro del entorno más cercano de Florentino Pérez. Llevaba tiempo teniendo al enemigo en casa. Un auténtico Juego de tronos se estaba gestando en las altas esferas del Santiago Bernabéu.

Más de un traidor que mueve la silla

Uno de los señalados por el propio devenir de los acontecimientos es Antonio Medina Cuadros. Formaba parte del patronato de la Fundación Real Madrid por designación directa de Florentino Pérez —incluso llegó a ocupar el cargo de vicepresidente ejecutivo—. Sin embargo, desde hace años compatibilizaba esa vinculación con su puesto como secretario del consejo de administración de Cox Energy, la empresa de Enrique Riquelme, donde dirige el área jurídica. Medina Cuadros decidió, cuando Enrique Riquelme anunció que se presentaba a las elecciones a la presidencia del Real Madrid, presentar su dimisión irrevocable en la Fundación y pasó directamente a incorporarse a la candidatura de Enrique Riquelme. Un gesto que le delató.

Otro de los nombres que sonaba con fuerza como traidor —así lo afirma Látigo Serrano, tertuliano de El primer palo— es el de Carlos Ocaña, economista que le escribió la tesis al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ocaña, adjunto a la dirección del Real Madrid, fue nombrado responsable de la sección de baloncesto.

Durante la campaña electoral, Riquelme insistió mucho con varios temas: mejor trato y más cercano al socio, el supuesto cambio de modelo societario que quiere llevar a cabo Florentino Pérez —lo que Riquelme llama vender el club—, la enigmática figura de Anas Laghrari y poner de manifiesto la cantidad de trabajadores innecesarios que tiene el Real Madrid —básicamente que no hacen gran cosa— con sueldos astronómicos: "Hay salarios ejecutivos extremadamente altos y gastos de nómina no deportivos. Estamos hablando de decenas de empleados no deportivos que ganan más de un millón de euros al año. Hay innumerables áreas donde se podrían reducir costes sin tocar la parte deportiva del club", afirmó Riquelme.

Esta última denuncia llamó la atención de Florentino Pérez y su actual junta directiva, que consideran que los salarios de los trabajadores es un tema de máxima confidencialidad, por lo que el traidor debería ser alguien muy cercano a la cúpula.

Florentino ya se ha librado de algún traidor y algún chivato —la salida de algunos jugadores a los que les gusta bastante filtrar a sus amigos de la prensa ayudará a mejorar la salud del vestuario—, pero aún sigue habiendo fuego amigo en las oficinas de Valdebebas. Una vez detectado el problema hay que darle una identidad antes de que sea fulminantemente despedido o el trono seguirá siendo movido desde dentro.