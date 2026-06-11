LALIGA reúne a seis de los diez jugadores más valiosos del Mundial 2026

Seis de los diez jugadores con mayor valor de mercado de los que participan en el Mundial que este jueves comienza a disputarse en EEUU, Canadá y México pertenecen a clubes de la Liga. Según datos de la web Transfermarkt, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Vinicius Jr., Pedri, Jude Bellingham y Federico Valverde alcanzan conjuntamente los 960 millones de euros y convierten a la Liga en la competición con mayor presencia en la parte alta de esta clasificación.

Su valor no se limita a la cifra de mercado, ya que estos seis jugadores están llamados a asumir un papel protagonista con sus selecciones y aspiran a llegar lejos. España contará con Lamine Yamal y Pedri; Francia volverá a confiar en Mbappé; y Brasil tendrá en Vinicius Jr. a uno de sus principales argumentos ofensivos. Bellingham y Valverde también desempeñarán un papel relevante con Inglaterra y Uruguay, respectivamente.

Capitanes que mandan desde el césped español

Esa presencia alcanza también a futbolistas con mando en el vestuario. Tres capitanes que estarán en el campeonato de 2026 compiten actualmente en la Liga, con Mbappé –Real Madrid– liderando a la selección gala, Mathew Ryan –Levante UD– como capitán de Australia y José María Giménez –Atlético de Madrid– encabezando a la selección de Uruguay.

En esa combinación de estrellas consolidadas y futbolistas de nueva generación aparece también el caso de Lamine Yamal, que llega como una de las referencias de España después de afianzarse como una de las grandes figuras del FC Barcelona. A su lado estará Pedri, que cerró la temporada con nueve asistencias, la tercera cifra más alta de la Liga EA Sports. Dos jugadores que reflejan también la capacidad de los clubes de la Liga para acompañar el crecimiento de jugadores jóvenes hasta convertirlos en protagonistas de primer nivel internacional.

Por su parte, la estrella francesa del Real Madrid, Mbappé, afronta el campeonato tras finalizar el curso como máximo goleador de la competición española, con 25 tantos, y con la posibilidad de conquistar su segundo título con Francia. El delantero francés se encuentra además a cinco goles de convertirse en el máximo goleador histórico del Mundial.

Otro de los jugadores del elenco madridista, Vinicius Jr., disputará su segunda cita mundialista después de cerrar la campaña liguera con 16 goles y cinco asistencias, mientras Bellingham tratará de recuperar el protagonismo mostrado en Qatar 2022, donde marcó en su debut y se convirtió en uno de los goleadores más jóvenes de Inglaterra en un campeonato del mundo. A su vez, Valverde llegará como uno de los pilares de Uruguay tras disputar 33 encuentros de la Liga EA Sports, 31 de ellos como titular, y firmar cinco goles.

Desde España, Francia o Noruega hasta Argentina, Brasil, Uruguay o México, la huella de la Liga atravesará el mapa del torneo, ya que dieciocho de los veinte clubes de la Liga EA Sports aportan al menos un futbolista al campeonato, una representación que repartirá el sello de la competición española por todos los continentes. También habrá representantes de la competición española en las selecciones de Marruecos y Senegal, así como en las de Japón y Australia, lo que refleja la dimensión internacional de la Liga.