Escándalo Mundial: robo a Inglaterra

La selección de Inglaterra en el Mundial 2026 ha sufrido el robo de sus botas reglamentarias y los balones de entrenamiento antes incluso de llegar a su base de Kansas City para su primer entrenamiento, según confirmó la Football Association, organismo regulador del fútbol inglés.

El combinado inglés, que entrena el alemán Thomas Tuchel, tenía previsto su primer entrenamiento en la tarde del sábado en el Swope Soccer Village de Kansas City, por lo que tendrá que apresurarse para adquirir nuevas botas.

La policía de Missouri (estado de Kansas City) ha confirmado por su parte que "investiga un posible robo de equipamiento del convoy de un equipo que había llegado a Kansas con artículos faltantes", y dijo que ha abierto una investigación.

Los ingleses tienen por delante todavía casi cinco días de entrenamientos antes de medirse el miércoles en su primer partido contra Croacia en Dallas. Posteriormente se enfrentará a Ghana (23 de junio) y a Panamá (27 de junio).

Recupera gran parte del material robado

La Policía de Kansas City ha recuperado la mayoría del material robado la noche del viernes a la selección de Inglaterra, principalmente botas de los jugadores, cuando el equipo trasladaba su equipamiento desde Florida hasta su base permanente para el Mundial 2026 en Kansas City, informaron este sábado medios locales.

El robo se produjo cuando el personal de la federación inglesa de fútbol (Football Association, FA) descargaba el material de una furgoneta en Swope Soccer Village, un complejo deportivo en Kansas City que le servirá como centro de operaciones durante la Copa del Mundo.

Un portavoz de la Policía de Kansas City, el sargento Phil DiMartino, confirmó que dos personas fueron puestas bajo custodia en la noche del viernes mientras continúa la investigación.

Fuentes citadas por ESPN indicaron que entre los objetos desaparecidos había material de entrenamiento y otros artículos utilizados por la selección inglesa, aunque la FA todavía estaba determinando el alcance exacto de las pérdidas.

El alcalde de Kansas City, Quinton Lucas, explicó a la cadena de televisión KSHB que las autoridades locales, estatales y federales trabajan para determinar dónde se produjo exactamente el robo y si existen más implicados.

Inglaterra eligió Kansas City como base de operaciones por su ubicación estratégica, pese a que no disputará partidos de la fase de grupos en esa ciudad. Su debut en el Grupo L está previsto para el 17 de junio frente a Croacia en Dallas, antes de medirse a Ghana en Boston el 23 de junio y a Panamá en Nueva York/Nueva Jersey.

