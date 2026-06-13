Pepe, la gran sensación del partido de leyendas del Bernabéu, rebaja el suflé: "Es solo un rumor"

El exjugador del Real Madrid y la selección portuguesa Pepe afirmó este sábado que la posibilidad de que se incorpore al plantel técnico de José Mourinho, anunciado recientemente como nuevo entrenador del club blanco, no es más que "una especulación de las redes sociales".

En declaraciones tras el partido benéfico disputado en el estadio Santiago Bernabéu en el que las leyendas del Real Madrid se impusieron por 2-1 a las del Inter de Milán, el exdefensa afirmó que no ha hablado con el entrenador portugués y dijo que tan solo se trata de un "rumor" difundido por redes sociales.

"Creo que pasa todo por un rumor, una especulación de las redes sociales y nada más que eso", subrayó.

🗣️ Pepe, sobre los rumores de incorporarse al cuerpo técnico de Mourinho: "Son cosas de las redes sociales, no he hablado con Mourinho. Solo deseo que el Real Madrid vuelva a ganar"pic.twitter.com/q7BsaMDrLU — Madrid Sports (@MadridSports_) June 13, 2026

Preguntado directamente por si le gustaría formar parte del equipo de Mourinho, el exjugador dejó el asunto en el aire. "No lo sé. Acabo de dejar de jugar hace dos años, todavía es muy pronto, el futuro nunca se sabe", dijo el portugués.

En relación con la crisis deportiva que atraviesa el conjunto blanco, Pepe aseguró que su deseo es que "vuelva a ganar" y que, para eso, lo más importante ahora es "la unión" del Real Madrid.

"Creo que los aficionados, los jugadores y el club tienen que estar todos juntos porque así acredito yo que es mucho más fácil poder ganar y estar más cerca de los títulos. Espero que el Madrid este año vuelva como siempre vuelve", añadió.