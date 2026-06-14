El Real Madrid de José Mourinho va tomando forma. Una de las claves para el técnico luso es reforzar la defensa. Considera que para darle consistencia a su equipo necesita varios refuerzos en la zaga. Tras confirmar las llegadas de Konaté y Dumfries este domingo saltaba el bombazo: el Madrid tiene cerrado a Cucurella. Hay acuerdo cerrado tanto con el Chelsea como con el jugador como apuntó en exclusiva Fabrizio Romano.

🚨💣 EXCLUSIVE: Real Madrid reach verbal agreement to sign Marc Cucurella from Chelsea, HERE WE GO! Verbal agreement in place between all parties, player too — he’s the left back wanted by Mourinho. Details to follow. Cucurella leaves #CFC and joins Madrid after World Cup. ⚪️🇪🇸 pic.twitter.com/kXRXWgADFm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2026

El fichaje de un lateral izquierdo era clave para Mourinho después de recibir informes muy negativos del club de Álvaro Carreras. Como adelantó Libertad Digital en su momento la temporada del ferrolano ha estado marcada por su poca profesionalidad y el técnico luso no ha dudado en solicitar el fichaje prioritario de un jugador para cubrir una posición en la que tanto Ferland Mendy y sus repetidas lesiones como Fran García no dan la talla.

Gustaba mucho como apuntó Libertad Digital en la lista secreta de los fichajes solicitados por José Mourinho Calafiori, pero al ponerse a tiro un Cucurella que quiere volver a España tanto la dirección deportiva liderada por José Ángel Sánchez y Juni Calafat como el propio José Mourinho no lo han dudado. El traspaso se ha cerrado por 55 millones más 5 en variables y el jugador de 27 años firmará por 4 temporadas.

El Real Madrid se ha movido raudo y veloz -le ha ganado la partida al Barcelona que también quería al jugador- y ha conseguido dejar cerrado un grandísimo fichaje a un enorme precio.