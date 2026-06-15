Cucurella, primer fichaje oficial del Real Madrid en la nueva etapa de Mourinho

El Real Madrid ha acelerado por Marc Cucurella y este lunes por la mañana ha anunciado oficialmente su fichaje para las seis próximas temporadas. "El Real Madrid CF y el Chelsea FC han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Marc Cucurella, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2032", anuncia la entidad blanca en su página web.

El anuncio se produce apenas unas horas antes del debut de la selección española en el Mundial, esta tarde (18:00) contra Cabo Verde en Atlanta. La bomba explotaba este domingo, cuando la gran mayoría de medios anunciaba que el Madrid, de nuevo con José Mourinho en el banquillo —en la segunda etapa del portugués en el club blanco trece años después—, se iba a hacer con los servicios del jugador catalán, que es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo.

En plena carrera electoral, Florentino Pérez anunció que Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries jugarán en el Real Madrid la próxima temporada. No son esos galácticos que acaparan todas las portadas, pero se presentaban como fichajes necesarios para una plantilla que necesita rendimiento inmediato. Después llegó el rumor de Bernardo Silva, que lo tenía prácticamente hecho con el Atlético de Madrid. El portugués rompió el acuerdo y llegará libre al club blanco.

Todo supeditado por un entrenador mucho más intervencionista que cualquier otro en Valdebebas en la dirección deportiva: José Mourinho. El portugués vuelve a tener el poder como ocurrió en su primera etapa, algo que no ha conseguido en última instancia Xabi Alonso.

Cucurella, que tenía contrato con el Chelsea hasta 2028, aterrizará ahora en el Bernabéu a cambio de unos 55 millones de euros.