El futbolista Rafa Mir es condenado a ocho años y medio por agresión sexual y lesiones

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a 8,5 años de prisión al futbolista Rafa Mir por un delito de agresión sexual y otro de lesiones, informó este lunes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Un segundo acusado, también futbolista y amigo de Mir, ha sido condenado a 2 años de prisión por los delitos de agresión sexual, contra la integridad moral y lesiones leves.

La sentencia, que ha sido notificada este lunes a las partes y que no es firme, establece una indemnización de 64.000 euros a favor de la víctima del primer condenado y de 6.280 euros para la denunciante del segundo.

Los hechos ocurrieron en la noche del 31 de agosto al 1 de septiembre de 2024, cuando Mir jugaba en el Valencia. Según el relato judicial, el futbolista conoció a dos mujeres en una discoteca de la ciudad junto a varios amigos. Tras el cierre del local, el grupo se trasladó a la vivienda del jugador en Bétera.

De acuerdo con el auto judicial, Mir mantuvo relaciones consentidas con una de las mujeres. Posteriormente, se dirigió con la otra joven a la piscina de la vivienda, donde, según la acusación, comenzó a besarla y tocarla pese a las reiteradas negativas de la denunciante. La Fiscalía sostiene que el futbolista le introdujo los dedos en la vagina sin su consentimiento, constituyendo así el presunto delito de agresión sexual con acceso carnal.

Según la investigación, la joven consiguió abandonar la vivienda, pero regresó posteriormente para recoger sus pertenencias. En ese momento, el jugador la habría agarrado del brazo causándole lesiones y la habría llevado al cuarto de baño, donde, siempre según la acusación, repitió la agresión.

El informe del fiscal recoge que la denunciante sufrió una contusión en el brazo derecho y presenta además un trastorno de adaptación con ansiedad mixta y estado de ánimo deprimido como consecuencia de los hechos denunciados.

MÁS INFORMACIÓN EN PRÓXIMOS MINUTOS