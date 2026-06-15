El nuevo equipo al que entrenará Iker Muniain

El exjugador internacional Iker Muniain ha firmado como entrenador del Salamanca CF UDS (Segunda Federación) por una temporada para "construir un equipo reconocible, comprometido y preparado para competir al máximo nivel", informó este lunes el club mediante un comunicado difundido desde su web.

Muniain (Pamplona, 1992) llega a Salamanca para continuar la carrera de entrenador que inició la pasada temporada en el CD Derio (Tercera Federación) dos años después de colgar las botas como futbolista en el San Lorenzo de Almagro argentino y de quince temporadas en el Athletic Club (2009-2024), en cuya cantera se formó.

A sus 33 años, el nuevo técnico del Salamanca CF UDS llega "preparado para competir al máximo nivel, transmitiendo los valores que han marcado toda su trayectoria dentro del fútbol", añade el club, que esta temporada acabó la liga en octava posición dentro del Grupo I de Segunda Federación.

Tras su paso por el Derio vizcaíno, al que dejó a las puertas del play-off de ascenso a Segunda Federación, llega ahora a esta categoría de la mano del Salamanca UDS, uno de los clubes herederos de la Unión Deportiva Salamanca, de la que porta su escudo, colores y hace sonar su himno en el estadio Helmántico, donde juega sus partidos.

La entidad blanquinegra definió a su nuevo entrenador como una persona reconocida por su "liderazgo, carácter competitivo y profundo conocimiento del juego", cualidades en las que se ha fijado para seguir impulsando el crecimiento deportivo de la entidad.

Durante sus años como futbolista en el Athletic Club, Muniain conquistó una Copa del Rey en 2024 y dos títulos de Supercopa de España (2015 y 2021).