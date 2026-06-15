José Mourinho dejó claro cuando cerró su fichaje por el Real Madrid que quería a su lado a un asistente que conociera el club por dentro para servirle de enlace con el plantel. Se habló de algunos exjugadores como Pepe, Ricardo Carvalho... Pero el elegido finalmente será Sami Khedira. El turco-alemán fue uno de los soldados más fieles de Mou en su anterior etapa en el Real Madrid. Khedira será el nuevo Aitor Karanka de José Mourinho.

Khedira no tiene experiencia como entrenador y tras colgar las botas se ha dedicado a ser analista televisivo de referencia en Alemania. De hecho, estuvo en el Bernabéu comentando el Real Madrid-Bayern de los pasados cuartos de final de la Champions.

Cinco años en el Real Madrid

Sami Khedira jugó en el Real Madrid desde 2010 hasta 2015. Su llegada coincidió con la de José Mourinho y pronto se convertiría en una pieza clave. Fue un fichaje de perfil bajo que se ganó el respeto del madridismo a base de oficio, despliegue físico y riqueza táctica.

Su paso por el Real Madrid, donde ganó siete títulos (una Copa de Europa, una Liga, dos Copas del Rey, una Supercopa de Europa, otra de España y un Mundial de Clubes) dejó un excelente sabor de boca. Además, también sabe lo que es ganar un mundial: fue parte esencial en la selección de Alemania que ganó el mundial de brasil 2014.