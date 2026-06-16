El defensa internacional alemán Antonio Rüdiger y el Real Madrid han acordado la ampliación de su contrato hasta el 30 de junio de 2027, informó el club blanco este martes en un comunicado.

Rüdiger, de 33 años, llegó al conjunto madridista en 2022 procedente del Chelsea y firmó por cuatro temporadas, vinculación que se amplía por un curso más después de haber sido uno de los fijos en el centro de la zaga en los esquemas del técnico italiano Carlo Ancelotti y los españoles Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, los entrenadores que ha tenido en este tiempo.

Ha participado en 182 partidos, en los que ha marcado ocho tantos, tras ser esta última campaña en la que menos ha jugado a causa de una lesión que le impidió estar a disposición del técnico y que obligó a retrasar las negociaciones para su renovación que finalmente han llegado a buen puerto.

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Con el cuadro madridista ha ganado una Liga de Campeones, dos Supercopas de Europa, una Copa Mundial de Clubes, una Copa Intercontinental, una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Con el Chelsea había ganado la FA Cup, así como la Liga de Campeones, la Liga Europa, la Supercopa continental y un Mundial de Clubes.

Rüdiger, que se encuentra disputando con la selección de Alemania el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, ha sido 83 veces internacional (43 victorias, 20 empates y 20 derrotas).

En la victoria sobre Curazao (7-1) salió al campo en el minuto 72 en lugar de Jonathan Tah, tras la cual expresó su deseo de trabajar a las órdenes del portugués José Mourinho, nuevo entrenador del Real Madrid.