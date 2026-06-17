El extraordinario gol de Messi en su estreno en su sexto Mundial

Espectacular, brutal, sensacional, tremendo... se acaban los adjetivos para definir a Lionel Messi. A sus 38 años sigue regalando acciones por las que vale pagar una entrada.

En el debut de Argentina en el Mundial, el astro argentino ponía en pie al estadio de Kansas City con un golazo impresionante.

Era el minuto 17 cuando Leo tira un gran desmarque situándose entre los centrales y los mediocentros de Argelia. Recibe, se gira, conduce, le pega con el alma y la manda a la jaula. Su rosquita de empeine interior es deliciosa. Llegó a tocar Luca Zidane, el portero de Argelia, pero no pudo sacar el tremendo disparo del jugador del Inter de Miami.

𝐌𝐄𝐒𝐒𝐈 𝐄𝐒 𝐄𝐓𝐄𝐑𝐍𝐎 🐐 SEXTO MUNDIAL. GOL 14 EN LOS MUNDIALES. 200 PARTIDOS CON ARGENTINA 👑🇦🇷 Tan determinante como siempre. Tan mágico como el día 1 ✨#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/VEOyn1cRtb — DAZN España (@DAZN_ES) June 17, 2026

En su sexto Mundial, celebraba los 200 partidos con Argentina con su gol 118 con la Albiceleste. Anota su 20º gol en un Campeonato del Mundo.

Leo, que había marcado en los primeros minutos del encuentro aunque su tanto fue anulado por fuera de juego, ponía el 1-0 para Argentina ante Argelia e iluminaba al mundo. El talento es eterno.