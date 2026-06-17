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Mundial de Fútbol 2026

El extraordinario gol de Messi en su estreno en su sexto Mundial

El astro argentino destrozó la jaula con un disparo desde fuera del área.

E.S.a
El astro argentino destrozó la jaula con un disparo desde fuera del área.
EFE

Espectacular, brutal, sensacional, tremendo... se acaban los adjetivos para definir a Lionel Messi. A sus 38 años sigue regalando acciones por las que vale pagar una entrada.

En el debut de Argentina en el Mundial, el astro argentino ponía en pie al estadio de Kansas City con un golazo impresionante.

Era el minuto 17 cuando Leo tira un gran desmarque situándose entre los centrales y los mediocentros de Argelia. Recibe, se gira, conduce, le pega con el alma y la manda a la jaula. Su rosquita de empeine interior es deliciosa. Llegó a tocar Luca Zidane, el portero de Argelia, pero no pudo sacar el tremendo disparo del jugador del Inter de Miami.

En su sexto Mundial, celebraba los 200 partidos con Argentina con su gol 118 con la Albiceleste. Anota su 20º gol en un Campeonato del Mundo.

Leo, que había marcado en los primeros minutos del encuentro aunque su tanto fue anulado por fuera de juego, ponía el 1-0 para Argentina ante Argelia e iluminaba al mundo. El talento es eterno.

Posteriormente cerraría el partido con unge histórico hat trick redondeando una noche mágica y dándole a Argentina el triunfo por 3-0.

Este triplete lo encumbra con 16 como máximo goleador de todas las copas al lado del alemán Miroslav Klose.

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