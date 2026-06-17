Martín Presa es un auténtico personaje. Al presidente del Rayo Vallecano, muy criticado por su labor social y el trato al socio —con toda la razón— y que tiene al estadio de Vallecas en un estado lamentable, lleno de cagadas de paloma, hay que reconocerle que tiene buen ojo para detectar talento a los mandos de la pizarra. Así lo demuestran sus últimos entrenadores: Iraola o Íñigo Pérez.

En lo deportivo el equipo vive el mejor momento de su historia. Tras la marcha de Íñigo al Villarreal, tocaba ponerse el mono de faena para buscar un sustituto de garantías. Muchos han sido los nombres que han sonado, pero la terna final se reducía a tres nombres: Rubén Albés —finalmente entrenará al Leganés—, Jagoba Arrasate y Beñat San José.

Presa decidió apostar por la opción más segura y cerró un acuerdo verbal con Arrasate. No era un candidato que ilusionara mucho a una afición que conoce bien al técnico navarro de su paso por Osasuna —donde dejó huella— y del Mallorca —fracasó con estrépito con problemas con pesos pesados del vestuario y destitución antes del descenso del conjunto bermellón— donde el estilo de juego está a años luz del propuesto por los Iraola o Pérez.

Quizás por eso Presa no las terminaba de tener todas consigo. Con Arrasate estaba todo acordado pero no había firma. En un giro de guion que te lo firma el mejor Quentin Tarantino, Presa decidió ir con todo a por Beñat San José y, como apunta Matteo Moretto, pagará su cláusula de rescisión al Eibar.

Beñat, que ha hecho un trabajo extraordinario con el Eibar, es un técnico cuyo estilo casa mucho más con lo que venía haciendo el Rayo las últimas temporadas. ¿Nuevo acierto del ínclito Martín Presa y su director deportivo Cobeño? El tiempo lo dirá, pero tiene buena pinta. Mientras Arrasate se queda con cara de póker y sin equipo. Cosas de Presa.