El Madrid hace oficial a Bernando Silva: ¿Qué se puede esperar del luso?

El centrocampista portugués Bernardo Silva jugará las dos próximas temporadas en el Real Madrid tras el acuerdo alcanzado con el futbolista, quien llega al club blanco después de finalizar su contrato con el Manchester City.

Silva, de 31 años y quien se encuentra con Portugal en el Mundial de fútbol, estará ligado al Real Madrid hasta el 30 de junio de 2028, según informa la entidad madridista en un comunicado.

Es el segundo fichaje del club blanco para la nueva campaña después de que el pasado lunes anunciara la incorporación del lateral izquierdo español Marc Cucurella, procedente del Chelsea, por seis temporadas.

Después de que algunos medios publicaran en las últimas semanas el supuesto interés del Barcelona y el Atlético de Madrid en hacerse con los servicios de Silva, la llegada al banquillo del conjunto madridista del portugués José Mourinho precipitó las negociaciones para concretar su fichaje.

Silva, quien cumplirá 32 años el próximo 10 de agosto, llega al Real Madrid después de militar nueve temporadas en el Manchester City, con el que jugó 460 partidos oficiales en las distintas competiciones, con 76 goles y 75 asistencias.

Bajo las órdenes del técnico español Pep Guardiola, fue uno de los baluartes del club inglés, con el que conquistó 19 títulos, entre ellos, una Liga de Campeones, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y seis Premier League.

Antes de jugar en Inglaterra, estuvo tres temporadas en el Mónaco y una en el Benfica, club en el que se formó.

Con la selección portuguesa, ha sido 109 veces internacional, con catorce goles, cifras que podría aumentar este miércoles con el estreno de su combinado nacional en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que supone su tercer campeonato.

El palmarés del centrocampista lisboeta con la selección incluye dos Ligas de Naciones, en 2019, donde fue elegido mejor jugador del torneo, y en 2025.

Portugal fue campeona de Europa en 2016, pero Silva no participó en el torneo debido a una lesión muscular, lo que, según el futbolista, supuso el peor momento de su carrera deportiva.

Tras las incorporaciones de Silva y Cucurella, se espera en los próximos días la confirmación de los fichajes del central francés Ibrahima Konaté, quien llegará libre del Liverpool, y del lateral neerlandés Denzel Dumfries, por quien hay un acuerdo cerrado en 20 millones de euros.

¿Qué ficha el Madrid con Bernardo Silva?

Durante varios veranos Pep Guardiola consiguió convencer a Bernardo Silva de quedarse en el Manchester City, aunque el Real Madrid ha hecho oficial este miércoles su fichaje por dos temporadas.

El técnico español le consideraba un pilar de su proyecto y uno de los jugadores más importantes de la plantilla y, desde que llegó en 2017 hasta que hace unos meses anunció que se marcharía al acabar su contrato en junio, el portugués ha sido seña de identidad de los éxitos del City. Irremplazable, no hay otro jugador como él en el mercado y por eso le querían todos los grandes clubes españoles.

No se puede entender el City de Guardiola sin el motor de Bernardo en el centro del campo. A lo largo de los años, hacerse un hueco como titular indiscutible con el de Sampedor era poco más que imposible, excepto para Silva, que siempre ha encontrado acomodo en el once, ya fuera como extremo, como volante en el centro del campo, como '10' e incluso como falso 'nueve'.

Ha jugado en todas las zonas del campo y siempre ha rendido. En el Real Madrid aún se recuerdan sus actuaciones en las eliminatorias de Champions en las que no se agotaba tras correr 120 minutos.

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Bernardo podría haberse ido a un retiro dorado, cazar un último contrato jugoso en un paraíso futbolístico, pero opta por la competitividad. Por eso siguió en el City cuando Guardiola se lo pedía, porque quería seguir ganando, y por eso, ahora que sabe que se acaba un ciclo en Manchester, decide saltar a la liga española, donde su ritmo pausado, su creatividad y sus pulmones, aún activos, serán de vital importancia para la reconstrucción del Real Madrid.

En el equipo blanco asumirá una función más parecida a la de los últimos dos años en el City, un complemento en el centro del campo. Ayudará a los otros dos jugadores en esa zona del campo, alejándose del extremo de antaño, y se deslizará por todo el medio con entrega, lucha y mucho toque.

La edad no es un problema para el portugués, que participó en los 38 partidos ligueros del City la pasada temporada y que, además, ha demostrado con los años ser un activo muy seguro en cuanto a las lesiones. Se ha perdido menos de una decena de partidos con el City por lesiones desde que llegó en 2017 procedente del Mónaco a cambio de 50 millones de euros.

A José Mourinho le conoce a la perfección y este fichaje consolida la buena relación que ha vuelto a florecer entre el conjunto blanco y Jorge Mendes, que representa a Silva a través de su empresa Gestifute.

Que Guardiola llorara en la despedida de Bernardo Silva el pasado 24 de mayo en el Etihad no fue casualidad. Como lo fueron antes Sergio Agüero, Kevin de Bruyne y Vincent Kompany, no se entiende el City sin Bernardo. Quizás en el futuro se levante una estatua en los alrededores del estadio del City, pero de momento, el portugués salta a la liga española para volver a sentirse importante.