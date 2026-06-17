El CSD destina 29,4 millones al deporte español con fondos generados por los clubes de LALIGA

El Consejo de Ministros autorizó este martes la convocatoria de ayudas por valor de 29,4 millones de euros con las que el Consejo Superior de Deportes (CSD) reforzará el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social de los deportistas de alto nivel y respaldará la preparación de los deportistas y entrenadores que representan a España en competiciones internacionales.

Esta medida permitirá al CSD desplegar el principal instrumento de apoyo a los deportistas de alto nivel, pues aglutina las ayudas a la protección social, los programas de impulso a la preparación y el reconocimiento a los resultados deportivos.

"Cuando un deportista compite con la camiseta de España, detrás hay años de esfuerzo, sacrificio y dedicación. Y la obligación de las instituciones es acompañar ese esfuerzo y ofrecer las mejores condiciones posibles para que esto se pueda desarrollar", indicó Milagros Tolón, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Los Ángeles 2028

La inversión aprobada permitirá consolidar una cobertura integral para los deportistas de alto nivel en el actual ciclo olímpico y paralímpico hasta Los Ángeles 2028 para garantizar tanto su protección social como los recursos necesarios para afrontar con garantías la preparación deportiva y el desarrollo de su carrera.

Para ello, el CSD convocará ayudas para la cotización a la Seguridad Social de los deportistas de alto nivel y ayudas por resultados deportivos y becas de preparación deportiva, al tiempo que consolidará los programas Team España Élite y Team España Estratégico.

Tres líneas de actuación

La primera línea de ayudas estará dotada con hasta tres millones de euros y se destinará a financiar la cotización a la Seguridad Social de los deportistas de alto nivel. Esta medida permitirá sufragar las cuotas correspondientes a deportistas profesionales, trabajadores autónomos o beneficiarios de convenios especiales para deportistas de alto nivel.

La segunda contará con una dotación máxima de 13,9 millones de euros para deportistas y entrenadores de modalidades incluidas en el programa de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028. Se incluyen las ayudas por los resultados obtenidos en competiciones internacionales durante 2025 y las becas CSD Team España-ADO y CSD Team España Transición, destinadas a acompañar a los deportistas durante la preparación deportiva y en el momento de su retirada de la competición.

La tercera línea de ayudas, dotada con hasta 12,5 millones de euros, se destina a las federaciones deportivas españolas para el desarrollo de los programas Team España Élite y Team España Estratégico del CSD, orientados a maximizar el rendimiento de los deportistas con opciones de éxito internacional y a fortalecer las modalidades con un elevado potencial de proyección exterior.

"Los éxitos deportivos no se improvisan. Requieren planificación, estabilidad y apoyo público", indicó Milagros Tolón, antes de agregar: "Detrás de cada medalla hay miles de horas de entrenamiento, equipos técnicos, federaciones comprometidas y también una política deportiva capaz de acompañar a nuestros deportistas durante toda su trayectoria".

Clubes de fútbol

Los 29,4 millones de euros asignados a estas tres líneas de ayuda proceden de los ingresos generados por la comercialización de los derechos audiovisuales de los clubes de fútbol profesional de LaLiga.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 5/2015, una parte de estos recursos se destina al CSD para financiar los sistemas públicos de protección social de los deportistas de alto nivel y las ayudas dirigidas a deportistas y entrenadores que representan a España en competiciones internacionales.

Gracias a este mecanismo, el Gobierno de España reinvierte en el sistema deportivo los recursos generados por los clubes de fútbol profesional para fortalecer el deporte de alto nivel y garantizar una mayor protección a quienes contribuyen a proyectar la imagen y el prestigio del país en el mundo.