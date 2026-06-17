Suker adelanta la vuelta de Luka Modric al Real Madrid este verano

Luka Modric colgará las botas tras el Mundial y todo apunta a que volverá al Real Madrid.

Modric, que quiere despedirse a lo grande con su Croacia, es protagonista tras unas declaraciones de Davor Suker que han disparado los rumores sobre su regreso a la capital de España.

El exdelantero croata, ahora presidente de la Federación de Fútbol de Croacia y un viejo conocido del madridismo, da por hecho que este mismo verano Luka volverá al Real Madrid: "Seguro que va a volver, pero no sé de qué manera", afirmó Suker en Radio Marca. Davor va más allá e insinúa que ya hay conversaciones avanzadas para el retorno del talentoso centrocampista: "Seguro que va a hacer algo con el Real Madrid, eso te lo aseguro".

Retirada y ¿embajador?

A pesar de que el AC Milan —que ha hecho una temporada muy buena en Italia— quiere renovarlo, Modric parece que lo tiene claro. Suker, que sabe de esto un rato, ya que es el presidente de la Federación, adelanta la retirada del mago y su vuelta al Madrid. ¿Qué cargo podría ocupar? Embajador internacional, representante de la entidad en actos oficiales o incluso asesor deportivo.

Florentino Pérez, que siempre ha sentido una predilección especial por Luka, lo quiere a su lado y este mismo verano puede cumplir su objetivo.