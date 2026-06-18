El técnico vasco Beñat San José será el nuevo entrenador del Rayo Vallecano, según ha informado el club madrileño este jueves en la red social X.

San José, nacido en San Sebastián hace 46 años, entrenó la temporada pasada al Eibar en la segunda categoría del fútbol español.

Beñat sustituye en el cargo a Íñigo Pérez, que llegó en febrero de 2024 al cuadro madrileño para sustituir a Francisco Rodríguez, destituido por los malos resultados. Pérez, que ha fichado por el Villarreal, llevó al cuadro de la popular barriada madrileña a su primera final europea, la Liga Conferencia, que perdió contra el Crystal Palace londinense por 1-0.

San José dejará el equipo guipuzcoano apenas tres semanas después de firmar la renovación hasta 2027 al haber llegado a un acuerdo con el Rayo Vallecano.

El club armero anunció el 3 de junio que San José seguiría vinculado al Eibar, en el que ha dirigido 60 partidos con 27 victorias desde su llegada en febrero de 2025, pero este jueves ha anunciado en su página web que el técnico le ha trasladado "su voluntad de aceptar una propuesta profesional procedente de otra entidad", una posibilidad que "estaba recogida en las condiciones de su contrato".

Detalla que, tras la renovación, el club estableció una cláusula de rescisión para este supuesto, "que ha sido finalmente ejecutada mediante un acuerdo entre las partes".

"En consecuencia, se ha formalizado la resolución de la relación contractual en los términos previstos", añade el Eibar, que informa además de que el segundo entrenador, Iban Fagoaga, y el preparador físico, Gastón Llovéras, tampoco continuarán en la entidad armera.

La Sociedad Deportiva Eibar expresa su agradecimiento a los tres "por su trabajo, compromiso y profesionalidad durante su etapa en el club" y les desea "la mayor de las suertes en sus futuros retos profesionales".

La entidad armera continúa trabajando en la planificación de la próxima temporada, de la que se informará en los próximos días a través de los canales oficiales del club.