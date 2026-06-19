El Congreso aprueba una PNL para combatir el odio en el deporte y reforzar los protocolos en los estadios

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley que insta al Gobierno a reforzar las medidas destinadas a combatir los discursos de odio en el deporte español, tanto dentro de los estadios como en las redes sociales.

La iniciativa salió adelante con 176 votos a favor, 33 en contra y 138 abstenciones. Entre las principales líneas de actuación, plantea reforzar el trabajo de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, avanzar en la detección de contenidos de odio en las plataformas digitales, impulsar programas educativos en el deporte base, mejorar la protección de las víctimas y fortalecer los protocolos de actuación en los estadios. Asimismo, reclama avanzar en la igualdad dentro del deporte femenino y combatir fenómenos como la misoginia, la sexualización o la deslegitimación de las mujeres deportistas.

Al margen de la tramitación de esta propuesta parlamentaria, LALIGA lleva desde 2023 liderando la lucha contra el odio en el deporte en España, desarrollando actuaciones que coinciden con buena parte de las medidas que ahora plantea el Congreso. Este trabajo quedó articulado hace tres años con el lanzamiento de LALIGA VS, una plataforma basada en tres pilares: educación, prevención y actuación frente a la violencia, el racismo y los discursos de odio.

Dentro de esta estrategia, LALIGA dispone de canales para que los aficionados puedan comunicar incidentes de odio de forma sencilla, discreta y, si lo desean, anónima. Estos canales son accesibles tanto a través de la web como mediante códigos QR instalados en los estadios de LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION.

Además, aunque la organización no cuenta con capacidad sancionadora, denuncia desde la temporada 2015/2016 los actos de racismo, violencia e intolerancia ante la Comisión Estatal contra la Violencia y los órganos deportivos competentes, al mismo tiempo que acude directamente a la vía penal cuando los hechos pueden ser constitutivos de un delito de odio. No obstante, ha celebrado ya once sentencias condenatorias por actos de racismo, tanto en casos sucedidos dentro de los estadios como fuera de los mismos. Todo un hito en España en la lucha contra el odio y, concretamente, contra el racismo.

La tecnología es otra de las líneas desarrolladas por LALIGA. A través de MOOD, una herramienta basada en inteligencia artificial, la organización analiza y monitoriza las conversaciones sobre fútbol en las redes sociales para detectar la presencia de mensajes racistas o violentos, medir su evolución y contribuir a sensibilizar a los aficionados sobre el impacto de estas conductas. Esta tecnología también ha sido cedida al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para reforzar el trabajo del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia en la identificación y el análisis de los discursos de odio en el entorno digital.

En el ámbito educativo, proyectos como Futura Afición trabajan con niños y niñas, centros escolares y canteras de los clubes para transmitir valores como el respeto, la convivencia y la tolerancia. La iniciativa utiliza actividades participativas, recursos tecnológicos y dinámicas de juego para enseñar a identificar y rechazar los comportamientos violentos desde las categorías de base. Este enfoque se completa con campañas de sensibilización dirigidas a las aficiones y con la Oficina de Atención a Víctimas de Odio, que ofrece asistencia jurídica y psicológica a los jugadores afectados.

La aprobación de la PNL refuerza en el ámbito institucional una línea de actuación que LALIGA desarrolla desde 2023 a través de LALIGA VS, con medidas de prevención, detección, denuncia y acompañamiento frente a los discursos de odio.