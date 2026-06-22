Demichelis deja tirado al Mallorca y se marcha al Leipzig

El RB Leipzig alemán ha hecho efectivo el pago de la cláusula de rescisión del entrenador del Mallorca, Martín Demichelis, que abandona la entidad poco más de tres semanas después de renovar con el club hasta 2028.

La salida del técnico argentino supone un contratiempo para la entidad balear, y especialmente para su director de fútbol, Pablo Ortells, quien trabajaba con el ya exentrenador en la planificación de la próxima temporada.

La situación, conocida dentro del club desde hace ya casi dos semanas, ha provocado que ahora la entidad mallorquinista deba contratar a otro entrenador para afrontar el objetivo de ascender a LaLiga EA Sports.

Demichelis entrenó al Mallorca en los últimos 12 partidos de la pasada campaña en sustitución de Jagoba Arrasate y se quedó a las puertas de lograr la permanencia con 18 de 36 puntos ganados bajo su mando, aunque descendió empatado a 42 con Osasuna y Levante.

Ahora, se espera que el club anuncie a lo largo de la semana quién será el elegido para ocupar el banquillo del Mallorca en la temporada 2026/2027, un técnico que tendrá que lidiar con una reconstrucción severa de la plantilla tras el traspaso de figuras como Pablo Maffeo o Vedat Muriqi.

Su salida ha dejado un profundo malestar en la isla. Prometió quedarse y subir al equipo y ahora se marcha a las primeras de cambio dejando tirados a los baleares y demostrando que su palabra no vale nada. Un vendehumos de manual el señor Demichelis.