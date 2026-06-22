El impresionante acelerador económico que supondrá el ascenso del Málaga a Primera División

El ascenso del Málaga a Primera División es "mucho más que un éxito deportivo", ya que funciona como "un auténtico acelerador económico" para la provincia, con un impacto que oscila entre los 45 y los 120 millones del escenario conservador al más optimista.

Así se desprende de un primer análisis sobre el impacto del ascenso del equipo efectuado por el Colegio de Economistas de Málaga.

Según un estudio de KPMG y LaLiga, el Málaga representa ya el 2,2 % del PIB de la ciudad y genera más de 3.400 puestos de trabajo entre empleo indirecto e inducido, unas cifras que, con el ascenso, "tienden a crecer por mayor actividad económica y mayor demanda de servicios".

Los expertos distinguen varios tipos de impacto: el inmediato sobre el club (derechos de televisión, aumento del matchday (o día de partido), incremento de la masa social y de la venta de artículos de promoción; el efecto arrastre sobre la ciudad (en sectores como hostelería, comercio, seguridad, transporte o mantenimiento); la dinamización del turismo de fin de semana y el efecto escaparate o de marca.

"Para una ciudad que busca posicionarse firmemente como un gran hub tecnológico y turístico en Europa, la exposición mediática de LaLiga EA Sports es una campaña publicitaria millonaria completamente gratuita en más de 180 países", y actúa como "un reclamo más potente" para atraer patrocinadores y eventos, según el servicio de Estudios de la institución.

De la permanencia ajustada en Primera...

En función de la posición del Málaga CF en la tabla clasificatoria, la inversión en cantera y en la modernización del Estadio de La Rosaleda, el Colegio de Economistas contempla tres escenarios.

El conservador parte de una clasificación baja en la tabla, permanencia en Primera ajustada, poca inversión en cantera y en La Rosaleda, y atracción a patrocinadores locales, y sitúa el impacto entre 45 y 55 millones de euros al año.

La mayor parte provendría de los derechos de televisión (más de 30 millones), y el resto de patrocinios (+4 millones), venta de entradas (+3 millones), turismo y hostelería (de 6 a 8 millones) y empleo y servicios (+3-4 millones).

El escenario realista, bajo la premisa de una temporada estable en Primera, patrocinadores nacionales y con un "aumento claro" del turismo deportivo, eleva a entre 55 y 80 millones anuales el impacto económico, de los que entre 32 y 35 millones serían por derechos televisivos, y de 8 a 15 millones en turismo y hostelería.

...a la parte alta de la tabla

En el escenario optimista, se divisa un club consolidado en Primera, clasificado en la parte alta de la tabla, con oportunidad de competición europea, patrocinadores internacionales, modernización del estadio y fuerte aumento del turismo deportivo, con un impacto económico de 90 a 120 millones de euros al año.

Los derechos televisivos aportarían entre 40 y 50 millones; los patrocinios de 10 a 15 millones y el impacto turístico y en la hostelería se movería entre 15 y 25 millones.

Si se comparan con las otras ciudades, el impacto en Málaga sería mayor que en otras urbes medianas "comparables" como Valladolid o Girona, ya que estas tienen menor turismo y población, así como gasto medio por visitante y exposición mediática.

Sin embargo, el de Málaga sería inferior a los de clubes deportivos de Sevilla, Valencia o Bilbao, donde "supera fácilmente los 100-150 millones" al año. Uno de los principales motivos es la modernización de sus estadios, instalaciones que generan actividad los 365 días, aumentan el turismo y los eventos, recoge el análisis.

Una vez alcanzada la meta, "la verdadera repercusión de este ascenso dependerá de las decisiones políticas y económicas que respalden los resultados sobre el terreno de juego; estamos ante una oportunidad que no podemos dejar escapar", avisa el Colegio de Economistas.

Y recuerda que el Málaga CF está bajo administración judicial, "un desafío adicional que puede tensionar y ralentizar la toma de decisiones estratégicas, en una categoría tan exigente, regulada y competitiva como es Primera División".