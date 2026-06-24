LALIGA bate su récord de asistencia en plena transformación de sus estadios

LaLiga cerró la temporada 2025/26 con el mayor registro de público de su historia. En total, 17.535.164 espectadores asistieron a los encuentros de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion, un 0,8% más que en la campaña anterior.

La evolución también se trasladó al promedio de asistencia. Cada partido reunió a 20.776 aficionados de media, la cifra más alta alcanzada hasta ahora y un 0,5% superior a la registrada durante la temporada 2024/25.

El nuevo máximo se logró en un curso marcado por las obras y los cambios temporales en varios recintos. Clubes como el FC Barcelona, el Getafe CF, el Celta de Vigo, el Real Zaragoza o el CD Mirandés disputaron parte de la temporada con aforos reducidos o en estadios provisionales como consecuencia de sus respectivos proyectos de remodelación.

La configuración de LaLiga Hypermotion también condicionó la capacidad global disponible, con la participación de un equipo filial y de dos clubes ascendidos desde Primera Federación cuyos estadios figuran entre los más pequeños de la categoría. Aun así, la afluencia de público permitió superar los registros anteriores y mantener la tendencia de crecimiento de las últimas temporadas.

Modernización de estadios

La mejora de los datos de asistencia se produce en paralelo al proceso de renovación que están acometiendo numerosos clubes. Una parte relevante de estas actuaciones se integra en LaLiga Impulso, el proyecto puesto en marcha en 2021 para acelerar la modernización del fútbol profesional español mediante una inversión cercana a los 2.000 millones de euros, destinada principalmente a iniciativas estratégicas de largo plazo como la construcción, ampliación y remodelación de estadios, ciudades deportivas y otras infraestructuras.

Las reformas incluyen avances en accesibilidad, sostenibilidad, seguridad, digitalización y conectividad, junto con la incorporación de nuevos servicios de hostelería y restauración, áreas comerciales y espacios de hospitality. El objetivo es ofrecer una experiencia más completa al aficionado y convertir los estadios en recintos modernos y versátiles, con capacidad para acoger actividad más allá de los días de partido.

CVC

El desarrollo de las inversiones de LaLiga Impulso ha recibido además un nuevo respaldo judicial esta semana. La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado íntegramente el recurso presentado por el Athletic Club y el Real Madrid contra la sentencia que ya había validado los acuerdos aprobados por la Asamblea General Extraordinaria de LaLiga en diciembre de 2021.

La resolución confirma la legalidad de la operación, descarta que suponga una cesión de los derechos audiovisuales a CVC y determina que los clubes no adheridos mantienen su neutralidad económica. El fallo refuerza la seguridad jurídica de un proyecto orientado a financiar inversiones de largo plazo, modernizar las estructuras de los clubes y mejorar la competitividad del fútbol profesional español.