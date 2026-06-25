Grimaldo: "Hay conversaciones con el Atlético, pero nada oficial"

El futbolista español Alejandro Grimaldo, actualmente en las filas del Bayer Leverkusen, admitió este miércoles que "hay conversaciones con el Atlético de Madrid" para concretar su traspaso, "pero nada oficial" aún al inicio del verano, pues el lateral izquierdo está disputando la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la selección nacional.

"Algo me ha llegado. Bueno, vamos a ver lo que pasa en los próximos días. Está claro que hay conversaciones, hemos hablado, pero nada oficial. Entonces veremos en los próximos días lo que pasa", comentó Grimaldo en una charla con el creador digital Ibai Llanos, después de que el periodista Fabrizio Romano hubiera avanzado ese posible fichaje.

"Sí, me mola el Atlético de Madrid. Siempre lo he dicho, eso no es una noticia nueva", apostilló el jugador del Leverkusen. "Yo creo que seguimos todos a Fabrizio. Porque cuando habla Fabrizio, pues casi siempre acierta. La verdad es que todo el mundo lo sigue y quiere saber lo que va comentando", añadió el lateral izquierdo de la 'Roja'.

No en vano, Romano adelantó el fichaje del también lateral izquierdo Marc Cucurella por el Real Madrid. "Cuando salió lo de 'Cucu', nadie en el vestuario sabía lo que había pasado y lo dice Fabrizio y ya todos dando la enhorabuena como si fuese verdad. Pero hasta que no es oficial...", reflexionó Grimaldo, en la órbita de los colchoneros.

En este sentido, apuntó que Marc Cucurella "lo tenía muy callado" durante la concentración de la 'Roja' en Chattanooga. "Es normal. Al final, este tipo de cosas hay que tenerlas calladas porque luego van hablando, van diciendo cosas y nunca sabes lo que puede pasar", argumentó.

"Entonces, a mí me parece bien que lo tuviese callado, era algo importante para él. Es lo normal. Lo tienes callado y, cuando es oficial, se dice y para adelante", completó finalmente su respuesta.