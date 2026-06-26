El Real Madrid rescinde el contrato de Dani Ceballos

Al fin se acabó. Dani Ceballos y el Real Madrid separan sus caminos. El centrocampista utrerano y el conjunto merengue ponen punto y final a una relación de 9 años. Ambos han llegado a un acuerdo para rescindir el contrato de un Ceballos al que aún le quedaba un año de contrato.

Así lo ha anunciado en un comunicado el equipo que preside Florentino Pérez, que "ha agradecido a Dani Ceballos su compromiso y su trabajo en todo este tiempo que ha defendido nuestra camiseta, y le desea a él y a toda su familia mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas. El Real Madrid es y será siempre su casa".

Un comunicado sentido de cara a la galería, pero la realidad esconde un hartazgo de tal calibre del club que ha renunciado a intentar alargar la situación a ver si pescaba algo por su traspaso y ha decidido darle la carta de libertad.

Se marcha un jugador con una calidad tremenda pero que no ha tenido la constancia en el juego necesaria para poder lucir en el Real Madrid.

Dani Ceballos completó la pasada otra temporada llena de sinsabores. Su participación en el Real Madrid ha vuelto a ser testimonial. Tan solo 826 minutos repartidos en 23 partidos. Un año más en el que Dani firma un mes a un buen nivel y luego desaparece. El utrerano, que cobraba 10 millones de euros por temporada, llevaba tiempo escamando con su actitud a la directiva merengue.

No hay que olvidar que el pasado verano estuvo especulando con su salida haciendo guiños al Betis e incluso llegó a aceptar una oferta del Olympique de Marsella con el que el Real Madrid llegó a un acuerdo total —cesión con opción de compra obligatoria de 11 millones de euros—. ¿El problema? Dani se levantó el último día del cierre de mercado y dijo que no se iba. El Madrid perdió la posibilidad de dar salida a un jugador con el que no contaba.

Además de no ser relevante, un año más, Ceballos terminó la temporada señalado, sin entrar en ninguna convocatoria tras un enfrentamiento directo con Álvaro Arbeloa, que le echó en cara ciertas actitudes que desde el club llevan tiempo condenando —tiene un particular pasatiempo que es hablar con sus amigos de la prensa—. En el Madrid están hartos y ansiaban, al fin, poner punto y final a la etapa de Dani en Concha Espina. Ese día se ha hecho realidad este viernes.