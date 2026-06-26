Joaquín Caparrós sufre cáncer de colón

Joaquín Caparrós, actual presidente de honor del Sevilla FC, padece cáncer de colon, según ha anunciado de manera oficial el club de Nervión mediante un comunicado . El veterano y carismático entrenador utrerano de 70 años ya se encuentra bajo tratamiento médico especializado para hacer frente a la dolencia. El mundo del fútbol español se ha volcado inmediatamente en muestras de apoyo y mensajes de ánimo hacia su figura.

Nuevo revés de salud para un mito del banquillo

Esta no es la primera batalla sanitaria de envergadura que afronta el técnico andaluz. En abril de 2019, cuando todavía ejercía labores profesionales en la primera línea de los banquillos, el propio Caparrós reveló públicamente que sufría una leucemia linfocítica crónica. Aquella dolencia, a la que plantó cara con entereza, se mantuvo controlada médicamente y no llegó a apartarlo en ningún momento de sus responsabilidades deportivas dentro de la entidad hispalense.

El Sevilla FC ha emitido una nota oficial a través de sus canales de comunicación institucionales detallando la situación actual de su directivo:

Tratamiento inmediato : La entidad andaluza asegura que Caparrós ya está "sometido al pertinente tratamiento médico".

: La entidad andaluza asegura que Caparrós ya está "sometido al pertinente tratamiento médico". Respaldo absoluto : El club destaca el total arropamiento que recibe por parte de sus familiares directos, su círculo de amigos y toda la masa social del sevillismo.

: El club destaca el total arropamiento que recibe por parte de sus familiares directos, su círculo de amigos y toda la masa social del sevillismo. Llamamiento a la épica: El texto concluye alentándole con el lema de la entidad: "Tirará de su casta y coraje habituales. ¡Nunca te rindas, Joaquín!" .

Una trayectoria ligada a la historia de Nervión

Caparrós, que dirigió al primer equipo en cuatro etapas distintas, ostenta un peso capital en la transformación deportiva moderna del club sevillano. Bajo su dirección técnica a principios de siglo, la escuadra consolidó su regreso a la Primera División del fútbol nacional y sentó los cimientos competitivos que posteriormente propiciarían la exitosa época de títulos europeos de la entidad. Además de su honda vinculación con el Sánchez-Pizjuán, el preparador ostenta una amplísima hoja de servicios en el fútbol español tras dirigir a clubes de gran tradición como el Athletic Club , el RC Deportivo de La Coruña, el RCD Mallorca o el Villarreal CF.

La noticia ha provocado una inmediata oleada de reacciones solidarias procedentes de numerosas instituciones de LaLiga, compañeros de profesión y aficionados que confían en la contrastada fortaleza del técnico de Utrera para superar este nuevo obstáculo de salud.