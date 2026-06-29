Los clubes de LALIGA elevan un 13% su valor de mercado y superan los 20.900 millones de euros

El valor de mercado conjunto de los clubes de LaLiga alcanzó en 2026 los 20.902 millones de euros, un 13% más que el año anterior, según el estudio anual LaLiga Stock Market 2026, elaborado por Intelligence 2P.

La valoración agregada de los equipos españoles aumentó en 2.475 millones de euros en los últimos doce meses, impulsada principalmente por el crecimiento del Real Madrid, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, aunque el informe también refleja una progresiva revalorización de los clubes situados en la zona media de la clasificación.

La mayoría de los equipos de LaLiga EA Sports supera ya los 300 millones de euros de valoración, mientras que los clubes que alternan su presencia entre Primera y Segunda División se aproximan a los 100 millones.

El estudio analiza el rendimiento de las entidades a partir de más de una treintena de indicadores económicos y deportivos, además de parámetros relacionados con su comunidad física y digital, la transformación tecnológica, el impacto social, la cantera, la diversificación deportiva, el mercado local y el posicionamiento de marca en redes sociales.

La valoración media se duplica

La mediana del valor de los clubes de LaLiga EA Sports, que representa el importe situado en el punto intermedio de la clasificación, se ha duplicado desde 2021, al pasar de 116,1 millones de euros a 258,3 millones en 2026.

La evolución se mantuvo estable entre 2021 y 2022, registró un incremento en 2023, descendió ligeramente en 2024 y volvió a crecer durante los dos últimos ejercicios, con un avance especialmente significativo en 2026.

En LaLiga Hypermotion, la mediana ha presentado una evolución más estable, desde los 30,4 millones de euros de 2021 hasta los 32,7 millones actuales. La principal caída se produjo en 2024, cuando descendió hasta los 22,3 millones, antes de recuperar valores próximos a los del comienzo del periodo analizado.

Real Madrid y Barcelona

El Real Madrid encabeza nuevamente la clasificación con una valoración récord de 6.978,3 millones de euros, un 13,1% más que en 2025. El club incorpora así más de 800 millones de euros a su valor de mercado en un año.

El informe atribuye esta evolución, entre otros factores, a la explotación del renovado estadio Santiago Bernabéu y al crecimiento de su actividad comercial, que incluye las renovaciones de sus acuerdos con Adidas y Emirates.

El FC Barcelona ocupa la segunda posición, con una valoración de 6.491,2 millones de euros, tras crecer un 16,7%. La entidad azulgrana suma cerca de 930 millones de euros respecto al año anterior, apoyada en la contención del gasto y en las expectativas de ingresos asociadas al nuevo Spotify Camp Nou.

El Atlético de Madrid completa el podio con un valor de 2.508,6 millones de euros, un 19% más. Su valoración se sitúa en línea con la utilizada por Apollo Sports Capital en la operación para adquirir la mayoría accionarial del club.

Por otro lado, el Real Betis asciende hasta la cuarta posición después de clasificarse para la Liga de Campeones y alcanza una valoración de 516,6 millones de euros, un 9,5% más. El club verdiblanco mejora desde los 471,9 millones registrados en 2025 y los 430,9 millones de 2023. La metodología del informe incorpora en esta edición proyecciones sobre los ingresos correspondientes a las temporadas 2025-2026 y 2026-2027.

El Sevilla FC ocupa la siguiente posición, con una valoración de 465,1 millones de euros. Pese a su situación económica y deportiva, el estudio destaca el peso de su trayectoria en las competiciones europeas y la influencia de esos resultados sobre su marca.

Por su parte, la Real Sociedad se mantiene por encima de los 450 millones de euros, aunque registra un ligero ajuste del 2,6%. El informe también señala al Celta como el club que experimenta el mayor crecimiento porcentual de la edición de 2026.