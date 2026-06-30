Este martes la Real Federación Española de Fútbol ha realizado el sorteo del calendario liguero. En la primera jornada el Barcelona empezará la defensa del título contra el Athletic Club y el Real Madrid debutará ante la Real Sociedad el fin de semana del 15-16 de agosto.

Todos los duelos de la primera jornada

Alavés-Getafe

Atlético de Madrid-Málaga

Celta de Vigo-Osasuna

Deportivo de la Coruña-Elche

Espanyol-Levante

Barcelona-Athletic Club

Racing de Santander-Villarreal

Real Madrid-Real Sociedad

Sevilla-Rayo Vallecano

Valencia-Betis

¿Cuándo son los Clásicos?

Los dos ‘clásicos’ entre el Barcelona y el Real Madrid de la temporada 2026-27 se jugarán en la décima y la trigésima quinta jornada.

A falta de la fecha exacta, el primero de ellos, con el Camp Nou como escenario, se jugaría el 25 de octubre de 2026, mientras que el segundo, en el Santiago Bernabéu, sería el 9 de mayo.

¿Cuáles son los partidos de la última jornada?

El Barcelona visitará al Getafe, el Real Madrid recibirá al Deportivo de la Coruña y el Atlético de Madrid se desplazará a Sevilla para jugar contra el Betis en la última jornada de LaLiga EA Sports 2026-27,

Además, la última cita, prevista para el fin de semana del 30 de mayo de 2027, se completa con el Athletic Club-Rayo Vallecano, el Elche-Racing de Santander, el Espanyol-Alavés, el Levante-Celta, el Málaga-Sevilla, el Osasuna-Valencia y el Real Sociedad-Villarreal.

Las fechas de los derbis

El primer derbi de la Liga EA Sports 2026-2027 será el Atlético de Madrid-Real Madrid, dentro de la séptima jornada el 20 de septiembre y la vuelta se jugará en el Santiago Bernabéu en la jornada 30, el 4 de abril.

En la jornada 11, el 1 de noviembre, se disputará el derbi vasco en San Mamés, el Athletic-Real Sociedad, y la vuelta será en la jornada 34 el 2 de abril en San Sebastián.

Sevilla y Betis se encontrarán por primera vez el 22 de noviembre en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, dentro de la jornada 13 y se medirán en el campo del Betis en la jornada 23 el 7 de febrero.

La jornada 18, que se jugará el 3 de enero, incluirá los derbis catalán y valenciano, Espanyol-Barcelona y Levante-Valencia. La vuelta del primero será a falta de seis jornadas para el final de la liga, en la jornada 32, en el Camp Nou el 18 de abril y la del segundo en Mestalla, en la jornada 27 el 7 de marzo.

El derbi gallego vuelve ocho años después. Celta y Deportivo de la Coruña se verán las caras en las jornadas 18 y 32 del campeonato. La ida tendrá lugar en el estadio de Balaídos el 3 de enero —la penúltima de la primera vuelta—, mientras que la vuelta será en Riazor el 18 de abril.