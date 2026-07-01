Alexis se marcha del Sevilla: las insalvables razones de la marcha del chileno

El delantero chileno Alexis Sánchez no renovará su contrato con el Sevilla, que expiró este pasado martes, debido a diferencias económicas insalvables surgidas en la negociación que el club y su representante han mantenido en las últimas semanas, según informaron fuentes de la operación.

La voluntad de ambas partes era que el veterano internacional andino, de 37 años, continuase una temporada más, pero la delicada situación económica del club andaluz lo forzó a realizarle una oferta muy por debajo de las pretensiones del futbolista, que ahora se plantea regresar a su país, del que salió en 2007.

"La intención de Alexis y la nuestra es llegar a un acuerdo para darle lo máximo que le podamos dar y lo que su entorno entiende que debe recibir", señaló el pasado 12 de junio José Ignacio Navarro en su presentación como nuevo director deportivo del Sevilla.

Así, el Sevilla ha incluido a Alexis Sánchez este miércoles, día en el que oficialmente comienza la temporada 2026/27, entre los jugadores que se marchan tras expirar sus respectivos contratos o periodos de cesión: el meta noruego Orjan Nyland, César Azpilicueta, los franceses Batista Mendy y Neal Maupay, el serbio Nemanja Gudelj y el belga Adnan Januzaj, además del chileno.

El club hispalense ha destacado "su profesionalidad y compromiso", y les ha deseado "a todos ellos la mejor de las suertes en sus nuevos retos profesionales".

Alexis Sánchez, que fichó el pasado verano por el Sevilla como agente libre procedente del Udinese italiano, concluyó la pasada temporada con cuatro goles marcados y dos asistencias repartidas en treinta encuentros oficiales.