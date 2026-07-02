El pico que se lleva el Madrid por el traspaso de Álvaro Rodríguez a la Premier League

Fue una de las apariciones más estelares de los últimos años de los jugadores salidos de la prolífica cantera de La Fábrica que llegan al primer equipo. Álvaro Rodríguez fue el héroe allá por el mes de febrero de 2023 cuando firmó una asistencia y un gol en tan solo 25 minutos de juego. En su estreno en La Liga, Álvaro había ingresado en el minuto 88 y en sus pocos minutos en cancha había logrado asistir a Marcos Asensio en el triunfo del conjunto merengue ante Osasuna en Pamplona. Una semana más tarde, el futbolista uruguayo entró a los 77 minutos y anotó un golazo de cabeza para darle el empate —1-1— a su equipo en el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid. Con tan solo 18 años comenzó a acaparar portadas.

El palo llegó en la pretemporada posterior, cuando a pesar de la abrupta salida de Karim Benzema parecía abrirle las puertas de par en par, Ancelotti —que llegó a decir que Álvaro sería del primer equipo pasara lo que pasara— se quedó fuera de la gira estadounidense. Y es que después de alcanzar el éxtasis tras su tanto al Atlético —golazo, por cierto— Álvaro notó la presión. En el club estaban deslumbrados y esperaban que se asentase en el primer equipo y cubriera ese perfil tan cotizado de delantero centro puro: alto —1,93 m.—, potente, zurdo, habilidoso y peleón. "Tenemos muchas esperanzas puestas en él y esperamos que esto sea el comienzo de una gran carrera", manifestó Emilio Butragueño para elogiar a un goleador de la cantera que podía llegar al primer equipo para quedarse.

Tras la decepción de no contar para Ancelotti, se marchó cedido al Getafe el verano de 2024. La temporada siguiente el Elche apostó por él y pagó 2 millones de euros por el 50% de sus derechos. En el conjunto ilicitano se convirtió en una pieza importante para Eder Sarabia y más allá de sus 7 goles —uno de ellos capital para la permanencia, el que marcó en el minuto 38 de la última jornada frente al Girona en Montilivi— demostró ser un enorme recurso a la hora de dar oxígeno a su equipo —dándole salida en largo, bajando balones, aguantándola de espaldas y asociándose para generar ventajas a los jugadores de la segunda línea —dio 5 asistencias, produciendo un total de 12 goles——. Tras estar en peligro de extinción, hoy en día todos los equipos quieren contar con este tipo de delantero: alto, fuerte, que ataque el área... un killer de toda la vida. Y las prestaciones del ‘Torito’ en el Martínez Valero no pasaron desapercibidas para la Premier League.

Varios equipos se fijaron en Rodríguez y uno de los que mejor ojo ha demostrado en las últimas temporadas para detectar talento joven —el Bournemouth— ha decidido ir con todo —como adelantó Mario Cortegana en The Athletic— a por la perla uruguaya de 21 años salida de la cantera del Real Madrid. Los ingleses pagarán 25 millones de euros por su traspaso y el equipo que preside Florentino Pérez se lleva 12,5 millones. Un buen pico por un delantero que seguirá su progresión en la Premier League.