Oficial: El Real Madrid ficha a Denzel Dumfries hasta 2030

El Real Madrid ha hecho oficial este domingo el fichaje del lateral derecho neerlandés Denzel Dumfries, procedente del Inter de Milán. Según ha confirmado el club blanco a través de un escueto comunicado oficial, el potente carrilero de 30 años queda vinculado a la entidad madridista para las próximas cuatro temporadas, concretamente hasta el 30 de junio de 2030.

"El Real Madrid CF y el Inter de Milán han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Denzel Dumfries, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030", reza la nota emitida por el club en su página web.

Aunque el Real Madrid no ha desvelado las cifras de la operación en su anuncio, el traspaso se ha cerrado mediante el pago de una ventajosa cláusula de rescisión de 20 millones de euros, válida para equipos de fuera de la Serie A.

Con este movimiento, el conjunto de Concha Espina incorpora un perfil de un tremendo despliegue físico, potencia y vocación ofensiva para competir o complementarse en la banda derecha con Trent Alexander-Arnold. Dumfries se convierte así en una de las peticiones expresas de José Mourinho para apuntalar la zaga de su nuevo proyecto, sumándose a las recientes incorporaciones de renombre como Ibrahima Konaté, Marc Cucurella y Bernardo Silva.