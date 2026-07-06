La Justicia ordena la búsqueda y detención europea del jeque Al Thani y de sus tres hijos

La titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga ha dictado una orden europea de búsqueda y detención contra el jeque Abdullah Al Thani, máximo accionista del Málaga CF, y sus hijos Nayef, Nasser y Rakan, en el marco de la investigación por presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos durante su gestión al frente del club.

Según el auto, la magistrada acuerda además el ingreso en prisión provisional de los cuatro investigados al desconocerse su paradero y apreciar un elevado riesgo de fuga.

La resolución sostiene que la gravedad de los delitos investigados y de las penas solicitadas por las acusaciones hacen pensar que los Al Thani "tratarán de eludir la acción de la justicia", como, a juicio de la magistrada, ya habrían intentado hasta ahora.

El auto también destaca que, pese al tiempo transcurrido desde el inicio del procedimiento, los investigados no han designado abogado ni procurador, lo que ha dificultado el desarrollo de la causa. Asimismo, la jueza señala que la familia no responde a los correos electrónicos que ellos mismos facilitaron para las comunicaciones judiciales.

Localizados en Alemania e Italia

La investigación también recoge que tres de los acusados facilitaron domicilios en Doha (Qatar), aunque las comprobaciones realizadas apuntan a que no residían allí.

Según el auto, la Policía llegó a localizarles posteriormente en Múnich (Alemania), donde tampoco pudo ejecutarse la orden de investigación porque abandonaron el lugar una vez supieron que estaban siendo buscados por la justicia española.

La resolución añade que también se les situó en Italia, aunque en este caso no constaba ningún domicilio para practicar notificaciones, circunstancia que, según la jueza, "evidencia el carácter itinerante de sus desplazamientos y dificulta su localización".

La Fiscalía pide 14 años de prisión

El Ministerio Fiscal solicita 14 años de prisión para Abdullah Al Thani y cada uno de sus tres hijos. En concreto, reclama seis años por apropiación indebida, otros seis años por administración desleal y dos años por imposición de acuerdos abusivos.

Además de las penas de prisión, la Fiscalía solicita multas para responder de las responsabilidades civiles derivadas del procedimiento y 14 años de inhabilitación para administrar sociedades mercantiles.