El Real Madrid sigue planificando la próxima temporada. Con José Mourinho y Juni Calafat a los mandos de las decisiones sobre el plantel se cuecen momentos importantes para el futuro del conjunto merengue. Y es que según ha podido saber Libertad Digital en exclusiva, el Real Madrid ha aceptado las ofertas que le han llegado por dos de sus jugadores: Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga.

🚨🚨 Noticias importantes en el Real Madrid 🚨🚨 ¡El Real Madrid ha ACEPTADO dos ofertas por Tchouameni y Camavinga de la Premier League! Hace semanas os conté la lista de transferibles de José Mourinho y en ella está Camavinga. También os adelanté que el club tiene a… pic.twitter.com/yIpDatjOFd — Sergio Valentín (@Sergivalentin_) July 7, 2026

Ya se conocía que la Premier League, a través del Manchester United y del Chelsea había presentado dos importantes ofertas por ambos. Lo que nadie esperaba es que el Madrid decidiera aceptar ambas ofertas.

Mourinho expresa su enfado

Hay que poner el asunto en contexto. Mourinho le ha mostrado personalmente al director general José Ángel Sánchez su descontento porque considera que al equipo aún le faltan dos piezas: un mediocentro y un central. La respuesta de José Ángel ha sido clara: para que entre alguien debe haber ventas.

Juni Calafat asume la pérdida de dos de sus mirlos blancos

Ante esta situación tanto Juni como José Ángel y el propio Mourinho han tomado decisiones dolorosas. La venta de Camavinga no resultaba para nada traumática tras la mala temporada y el frenazo en la progresión del centrocampista zurdo y que encima se encontraba en la lista de transferibles que en su día como adelantó Libertad Digital le pasó Mourinho al club, por ello no sorprende que hayan decidido aceptar la oferta del Chelsea.

Lo que sí duele —tanto por el club como por un Mourinho al que le gusta mucho el galo, pero consideran que es necesario al ser la pieza más prescindible de la sala de máquinas (para el técnico luso la figura de Fede Valverde es indiscutible para su proyecto), al quedarle solo un año de contrato y al tener mucho cartel por su grandísima temporada lo que serviría para agitar el avispero y colmar sus deseos en forma de un fichaje de un perfil algo más llegador en el centro de operaciones y de un central— ha sido aceptar la oferta que le ha presentado el Manchester City por Tchouaméni.

¿Por qué no se han hecho públicos los traspasos?

El Madrid ha aceptado ambas ofertas pero de momento los jugadores, a través de sus agentes, han decidido rechazar marcharse del Real Madrid. Tchouaméni, de hecho, le ha dicho a su agente que no quiere saber absolutamente nada hasta que no termine el Mundial. Habrá que ver lo que pasa en los próximos días pero la noticia es que el Madrid ya les abre la puerta.

El Madrid enfocado en la operación salida

Uno de los jugadores a los que el Madrid está deseoso por colocar es Fran García. Con el fichaje de Cucurella hay exceso de laterales zurdos y el lateral salida de Fábrica levanta el interés de clubes de la Premier y también de la Liga como el Betis.

Enzo descartado un nombre marcado en rojo es el objetivo

Libertad Digital también puede asegurar que Enzo Fernández no jugará en el Real Madrid la próxima temporada. El comunicado publicado por el club refleja a las claras las intenciones de la dirección deportiva y de un Mourinho al que le gusta mucho más otro argentino: se trata de Alexis Mac Allister, el centrocampista de 27 años del Liverpool, que si sale finalmente Tchouaméni es el objetivo número uno para reforzar la sala de máquinas merengue.